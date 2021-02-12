Engelli öğretmen alımında kontenjanlar açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 500 engelli öğretmen alımı için unvan bazında kontenjanları açıkladı.
|12 Şubat 2021 09:02
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Milli Eğitim Bakanlığı, 500 engelli öğretmen alımı için unvan bazında kontenjanları açıkladı.
Engelli Öğretmen Ataması Tercih Başvurusu
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