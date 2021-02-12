Cezayı yedi, kahkahayı bastı

Takip sırasında iki kez polislerin ikazına kayıtsız kalan ticari taksi, bir süre daha seyir ettikten sonra Pelitlibağ Mahallesi kavşağında durduruldu.

CEZAYI YEDİ, KAHKAHAYI BASTI

Araçtan indirilen ve aşırı alkollü oldukları görülen üç gence, kısıtlamada sokağa çıktıkları için 3 bin 150 TL'den para cezası kesildi.

Ceza tutanağını imzalarken gazetecileri karşısında gören 24 yaşındaki S.H. adlı genç kız, bir anda gülmeye başladı.

ÜSTÜNE POZ VERDİ

Olayı görüntüleyen gazetecinin "Kısıtlamada neden dışarıya çıktınız" sorusuna da ilgin bir cevap veren S.H., "Arkadaşıma gidiyordum. Şuan ceza yedim ve kaç para olduğunu biliyorum. Şöyle bir poz vereyim pişkin pişkin çıksın" diyerek hem poz verdi hem de gülmeye devam etti.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan GBT sorgusunda başka bir suçtan daha arandığı belirlenen S.H., gözaltına alındı.

Sivil polis ekibine teslim edilen S.H., ekip otosuna bindirilerek işlemleri için karakola götürüldü.