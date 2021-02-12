CHP'de Tugay Adak depremi: Katilleri tanıyorum!

Kartepe'de CHP ilçe örgütünde görevliyken 2014 yılında parti bayrağını asarken düşen, bir gözünü kaybeden diğerinde ise yüzde 30 görme kaybı olan Tugay Adak zor günler geçirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hastanede iken Tugay'ı ziyaret etti, ev, destek sözü verildi. Ancak verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Babası cezaevinde olan genç, annesi ve kardeşine bakabilmek için okuduğu üniversiteyi yarıda bıraktı. Uzun süredir işsizdi.

Kartepe Belediyesi Meclis üyesi olan Tugay girdiği bunalımdan çıkamadı ve önceki gün kendisini İzmit'te köprüden aşağıya atarak yaşamına son verdi. İşte kahreden ölüme ve CHP'yi sarsan istifalara ilişkin gelişmeleri;

CHP'DE TUGAY ADAK İSTİFALARI

Tugay'ın vefasızlık yüzünden öldüğünü belirten arkadaşları, sosyal medyada CHP milletvekillerine ve yöneticilerine tepki gösterirken, Tugay'ın ölümünden sonra CHP ilçe örgütünde peş peşe istifalar yaşandı.

CHP Kandıra İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Uçar istifası ile başlayıp CHP Kartepe İlçe Yöneticileri Cihan Çakır, Fatih Harbi, Yasin Çakmak ve Elif Sert ile devam eden istifalara dün yenileri de eklendi.



PARTİ ZİHNİYETİNDEN UTANDIM

CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları eski Yöneticisi Umut Bali, parti zihniyetinden utandığını belirterek parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu:

USANDIM: "Çıkarları uğruna herkesi basamak gibi kullanan, kongrelerde, seçimlerde, meydanlarda oy isterken gençlerimize önem veriyoruz, istihdam sağlayacağız ve buna benzer hikaye yazan parti vekilleri, belediye başkanı ve adayları utanmadınız ve sanırım bundan sonra da utanmayacaksınız ama ben sizden ve yalanlarınızdan usandım.

Dipnot: Disiplin kuruluna vermeye zahmet etmeyin, sizlerden ve zihniyetinizden usandığımdan Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettim"

ABBAS ÇAKAR