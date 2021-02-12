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Kaçak daire kanser yaptı

İzmir'de Güldeste Boztaş'ın (46) kat karşılığı anlaştığı müteahhit, 1+1 daireye imara aykırı şekilde garajı dahil edip yasa dışı olarak salon yaptı. Bayraklı Belediyesi de bu daireye oturma ruhsatı verdi. 1+1 daireyi bu şekilde 2+1 daireye çeviren müteahhit kaçak olarak Boztaş'a teslim etmek istedi.
 12 Şubat 2021 09:25
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Kaçak daire kanser yaptı

İzmir'de Bayraklı Belediyesi'nin ruhsat verdiği ve vatandaşa 1+1 olması gerekirken 2+1 olarak satılmak istenen daire skandallar zincirini peş peşe getirdi. Ancak Boztaş kaçak daireyi teslim almadı.

Bunun üzerine yaşananlar onu hem sağlığından hem de zamanından etti. Edinilen bilgiye göre Boztaş avukatı aracılığıyla İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Ev sahibi iken kiracı konumuna düşen Güldeste Boztaş, bu süreçte sağlığından da oldu, kansere yakalandı.

İZMİR'DE KAÇAK DAİRE SKANDALI

İzmir'in Bayraklı ilçesinde iddiaya göre müteahhitin yaptığı binadaki kaçak daire mahkemelik oldu. Bayraklı Şevket İnce Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Güldeste Boztaş (46) iki kardeşi Mustafa ve Namaz Boztaş ile birlikte 2015 yılında kat karşılığında müteahhit Emrah Sarıcan ile anlaştı.

3 KATLI BİNA YAPILDI

Sarıcan, Boztaş ve kardeşlerine zemin kattan bir, birinci kattan iki daire olmak üzere toplam 3 daire vermeyi taahhüt etti. Eski bina yıkılırken yerine 3 katlı 6 daireli yeni bir bina yapıldı. Arsa sahipleri ile müteahhit arasında noterde yapılan sözleşmeye göre 1 yıl içinde inşaat başlayacak, 15 ay içinde daireler teslim edilecekti.


GARAJI DAHİL EDİP YASA DIŞI SALON YAPTI!

Ancak müteahhit 2018'de Eylül ayında teslim etmesi gereken daireleri zamanında bitiremedi. İnşaat geç de olsa bittikten sonra müteahhit Güldeste Boztaş'ın kardeşlerine 2+1 daireleri teslim etti. Ancak zemin kattaki 1+1 daireye imara aykırı şekilde garajı dahil edip yasa dışı olarak salon yaptı. 1+1 daireyi bu şekilde 2+1 daireye çeviren müteahhit kaçak olarak teslim etmek istedi.

DAİREYİ TESLİM ALMADI

Ancak Boztaş kaçak daireyi teslim almadı. Boztaş avukatı Deniz Kekik aracılığıyla İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı.

SAĞLIĞINDAN OLDU

Güldeste Boztaş'ın hukuk mücadelesi devam ederken, talihsiz kadın yaşadığı sıkıntılı ve stresli süreç nedeniyle sağlığından da oldu. Bayraklı Belediyesi'nin bu daireye nasıl ruhsat verdiğini anlayamadığını söyleyen Boztaş, "Yeni bir ev sahibi olabilmek için 6 yıl önce müteahhit ile anlaştık. Ancak ev sahibiyken kiracı konumuna düştüm. Bu süreç beni çok yıprattı.

Hakkımı hukuki yollardan arıyorum. Dava sürüyor.

Bu sıkıntılar nedeniyle sağlığımdan oldum. Kansere yakalandım. Bağırsak kanseri nedeniyle 2.5 aydır kemoterapi görüyorum" diye konuştu.

Ceyhan TORLAK
Sabah
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