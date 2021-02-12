Çocuklarının telefonuna bile ByLock yükledi

FETÖ üyeliğinden 7.5 yıl hapse mahkum olan eski Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mevlüt Ö.'nün 2014'te, eşi ile 10 ve 15 yaşlarında olan çocuklarının telefonlarına da ByLock yüklediği ortaya çıktı. Dava, hain örgütün çocukları bile kullanmaktan çekinmediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcılığı yapan Mevlüt Ö., 15 Temmuz'dan sonra tutuklandı.

Cep telefonunda ByLock yüklü olan Mevlüt Ö., Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Halen Eskişehir Cezaevi'nde olan Mevlüt Ö.'nün eşi B.Ö.'nün telefonu ile o dönemde biri 10 diğeri 15 yaşında olan iki kızının cep telefonlarına da ByLock yüklendiği belirlendi. B.Ö.'ye Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi "FETÖ üyeliğinden" 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mevlüt Ö.'nün kızı E.G.Ö. (22) ise İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı. E.G.Ö., ByLock'u telefonuna babasının yüklediğini söyledi.