1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ev alma hayaliyle 300 bin kişi dolandırıldı

Konutla Dolandırılan Hak Sahipleri Platformu Başkanı Özlem Hanelçi, TBMM Dilekçe Alt Komisyonu'nda yaptığı sunumda, ülke genelinde 300 bin kişinin konut alırken nitelikli yalanlarla, hile ile çeşitli şekillerde aldatılarak dolandırıldığını söyledi. Hanelçi, "Bireysel hukuk mücadelesi ile çözümünün imkansız olduğu, yıllardır verilen hukuk mücadelesi ile ortaya çıkmıştır. Bu nedenle meclisimizin yasama gücünü kamu yararına olacak şekilde kullanmasını istiyoruz" dedi
 12 Şubat 2021 10:02
+Aa- Yazdır
Ev alma hayaliyle 300 bin kişi dolandırıldı

TBMM Dilekçe Komisyonu'nda, konut alırken yaşanan dolandırıcılık olaylarının araştırılması ve alınabilecek önlemlerin belirlenmesi için alt komisyon kuruldu.

Konutla Dolandırılan Hak Sahipleri Platformu Başkanı Özlem Hanelçi, TBMM Dilekçi Komisyonu Ön Ödemeli Gayrimenkul Satışlarında Yaşanan Sorunların Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu'nda sunum yaptı.

"KANUNİ OLARAK MAĞDURLAR KORUNMUYOR"

DHA'da yer alan habere göre Özlem Hanelçi, konut mağduriyeti yaşatan firmaların yaptığı ihlaller ve eksiklikleri anlattı. Hanelçi, genelde ön ödemeli satış kampanyasından kaynaklanan sorunları dile getirerek, kanuni olarak da mağdurların korunmadığını ileri sürdü. Hanelçi, yargıya intikal eden konut dolandırıcılıkları dosyalarından herhangi bir sonuç alamadıklarını, yıllardır davaların devam ettiğini kaydetti.


"BİZ HAKKIMIZI NEREDEN ALACAĞIZ"


Hanelçi, "Beni Diyarbakır'dan veya Antep'ten, diğer yerlerden, her yerden 'biz dolandırıldık, ne yapacağız?' diye arıyorlar. Hukuki olarak ne yaptıklarını soruyorum. 'Suç duyurusu yaptık, savcı kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi' diyorlar. Peki o savcı sormuyor mu 'bu paralar nereye gitti' diye. Bu adam topladı parayı, nereye gitti bu para? Hiç sormuyor. Hakkımızı biz nereden alacağız? Adamlar ortada, paranın toplandığı kişi belli zaten, nereye gittiği belli, benim alabileceğim yer neresi?" diye konuştu.


"TÜRKİYE'DE 300 BİN KONUT MAĞDURU VAR"

Özlem Hanelçi, Türkiye'de 300 bin konut mağduru olduğunu söyleyerek "Esenyurt'ta 30 bin, İstanbul'da 100 bin, ülkemiz genelinde 300 bin kişi konut alırken nitelikli yalanlarla hile ile çeşitli şekillerde aldatılarak mağdur edilmiş, kısacası dolandırılmıştır. Kanunlara uygun satış yapılması sağlansa kimse dolandırılmazdı. Sesi duyan bazı devlet büyüklerimiz 'hukuka gidin hukuka' dedi.


"HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE GASP EDİLDİ"

Konu; organize çeteler tarafından tüketicinin mal varlığının kanunlar çiğnenerek herkesin gözü önünde gasp edilmesiydi. Savcıların re'sen soruşturma açabileceği konuyla ilgili vatandaşlar savcılıklarda suç duyurusu yapmak zorunda bırakıldı. Şikayetlerin, mağdur tarafından ciddi emekler harcanmadan davalaştığına şahit olmadık" dedi.

"İDARENİN SORUMLULUĞU BULUNMAKTADIR"

Hanelçi, kentsel dönüşüm bölgelerinden arsa toplayarak, ipotekli konut tapusu ile bilinçli olarak projelerin yarım bırakılması ve proje yapma vaadiyle arsa parası toplayıp, arsa tapusu kaçırılarak yapılan dolandırıcılıkların konutla yapılan dolandırıcılıklardan bazıları olduğunu vurguladı. Hanelçi, "İdarenin kusurlu olduğu tespit edilse veya kusursuz dahi olsa uğranılan zararın kişisel, özel ve olağanüstü bir zarar olması nedeniyle idarenin sorumluluğu bulunmaktadır.

"TOKİ ELİYLE YARIM KALAN TAMAMLANMALI"

Bireysel hukuk mücadelesi ile mevcut sorunun tüketiciler lehine çözümünün imkansız olduğu, yıllardır verilen hukuk mücadelesi ile ortaya çıkmıştır. Bu nedenle meclisimizin yasama gücünü kamu yararına olacak şekilde kullanarak, müteahhit ve arsa sahipleri arasındaki özel sözleşmelere, idarenin müdahale etme imkanını oluşturacak yasal bir düzenleme yaparak TOKİ eliyle yarım kalan projelerin tamamlanmasının sağlanması, kişisel olağanüstü zararlar oluşmasına neden olan kişi kurum ve çalışanlarına oluşan zararın tazmini için idarenin rücu hakkını kullanarak harcadığını onlardan geri almasını Konutla Dolandırılan Hak Sahipleri Platformu adına arz ve talep ederiz" ifadelerini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
16 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kentsel dönüşümde banka kredisi faiz destekleri yeniden düzenlendi
13 Şubat 2021 11:34		 Faizsiz konut ve taşıta 100 milyon sermaye şartı
13 Şubat 2021 08:50
'Kredi kartından komisyon alınması yasal değil' açıklaması
12 Şubat 2021 14:26		 Banka müşterileri, 2020'de kredi masraflarına 16 milyar lira ödedi
12 Şubat 2021 11:06
İstanbul'da kira oranları yılda yüzde 10,81 arttı
10 Şubat 2021 22:37		 Merkez Bankası Başkanı: Uzun süre faiz indirimi olmayacak
05 Şubat 2021 10:30
'Faiz'siz eve sermaye şartı
05 Şubat 2021 09:06		 Konutta altın günü modeline 50 milyon şartı
05 Şubat 2021 06:50
Yabancıların yüzde 93'ü gayrimenkulü elinde tutuyor
04 Şubat 2021 20:54		 Yabancılar her 5 konuttan birini Antalya'dan alıyor
04 Şubat 2021 19:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:14 - Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?00:10 - Selçuklu mirası Alanya00:01 - 14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:56 - ABD Başkanı eski Donald Trump, oylama sonucu aklandı23:52 - Mahir Ünal: TÜİK verilerini muhalefet itibarsızlaştırıyor23:50 - Sosyal medya hesaplarınız taklit yöntemiyle kapanabilir
23:46 - Ambulans sürücüsü Feride: 2 kez darp edildim23:24 - İkinci el araç piyasasında düşüş sürüyor23:01 - 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı22:58 - Dolmuşta unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti22:54 - Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı22:42 - Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da kar yağışı başladı
22:34 - Fatmanur Altun'un Clubhouse hesabı askıya alındı22:25 - Tiftik alımına bu yıl 'İngiliz modeli' geliyor22:19 - Karantinada çevrim içi müzik derslerine ilgi arttı22:17 - AK Parti'li Özkan'dan 'yeni anayasa' açıklaması22:10 - Çiçekçilerden yüzde 700 kar! 2.5 liraya alıp 20 liraya satıyorlar
21:57 - Yetersiz anne sütü alımı, alerjiyi tetikleyebiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?
Selçuklu mirası Alanya
14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kırıkkale 1
kolloidal gümüş suyu 1
toplu yazar alımı 3
Kahve fincanı yanına kitap koyup resim çekmek 4
yazma yetisini kaybetmek 21
Sözlük yazarlarının meslekleri 2
selam olsun 2
Mastercard 1
Akasyalar açarken 1
sen kimseyi sevemezsin 1
SON İLANLAR
Çankırı Çerkeş SYDV 4 Geçici 4 İşçi Alacak
Trabzon Arsin SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Reşadiye SYDV 20 İşçi Alacak
Tokat Erba SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç SYDV 13 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Tarım ve Hayvancılık Geçici 25 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 44 İşçi Alacak
Mardin Artuklu SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam