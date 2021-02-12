YÖK Boğaziçili dekanları toplantıya çağırdı
|12 Şubat 2021 09:50
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Dekanların ortak imza attığı raporu okuduğu öğrenilen YÖK Başkanı Yekta Saraç, detayları görüşmek için Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yasemin Bayyurt Kerestecioğlu, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Rıza Metin Ercan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Günay Anlaş'ın da aralarında yer aldığı bir grup akademisyeni Ankara'ya davet ettiği öğrenildi.
MELİH BULU TOPLANTIDA YOK
YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın dekanların kendisine gönderdiği raporu titizlikle okuduğu, dekanları da diyalog kapısı aralamak için Ankara'ya davet ettiği öğrenildi.
Başkan Saraç daha önce de benzer sıkıntılı konularda taraflarla temas kanalı açmıştı. Rektör Melih Bulu, YÖK'deki toplantıda davetliler arasında yer almıyor.
YÖK Başkanı Yekta Saraç bugün Boğaziçili dekanlarla görüşecek.
DEKANLAR KATILIYOR
YÖK Başkanı Saraç'ın davetine, 4 fakültedeki 34 bölümü temsilen dekanların katılma kararı aldığı bildirildi. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan gergin süreç de toplantıda masaya yatırılacak. Dekanlarla, toplantının öğleden sonra YÖK'te yapılacağı kaydedildi.
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