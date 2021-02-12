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YÖK Boğaziçili dekanları toplantıya çağırdı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki fakültelerin dekanları YÖK'e, 'Akademi ve Üniversite Yönetimi' konulu bir rapor gönderdi. Raporu okuyan YÖK Başkanı Saraç, dekanları Ankara'ya davet etti. Toplantı bugün yapılacak.
 12 Şubat 2021 09:50
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YÖK Boğaziçili dekanları toplantıya çağırdı

Dekanların ortak imza attığı raporu okuduğu öğrenilen YÖK Başkanı Yekta Saraç, detayları görüşmek için Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yasemin Bayyurt Kerestecioğlu, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Rıza Metin Ercan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Günay Anlaş'ın da aralarında yer aldığı bir grup akademisyeni Ankara'ya davet ettiği öğrenildi.

MELİH BULU TOPLANTIDA YOK

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın dekanların kendisine gönderdiği raporu titizlikle okuduğu, dekanları da diyalog kapısı aralamak için Ankara'ya davet ettiği öğrenildi.

Başkan Saraç daha önce de benzer sıkıntılı konularda taraflarla temas kanalı açmıştı. Rektör Melih Bulu, YÖK'deki toplantıda davetliler arasında yer almıyor.

YÖK Başkanı Yekta Saraç bugün Boğaziçili dekanlarla görüşecek.

DEKANLAR KATILIYOR

YÖK Başkanı Saraç'ın davetine, 4 fakültedeki 34 bölümü temsilen dekanların katılma kararı aldığı bildirildi. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan gergin süreç de toplantıda masaya yatırılacak. Dekanlarla, toplantının öğleden sonra YÖK'te yapılacağı kaydedildi.
Sözcü
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