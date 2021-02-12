Dolar ve avro haftayı nasıl kapattı?
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|12 Şubat 2021 17:20
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|7,0210
|7,0220
|7,0320
|7,0330
|Avro
|8,5360
|8,5370
|8,5010
|8,5020
|Sterlin
|9,6860
|9,7350
|9,6820
|9,7310
|İsviçre Frangı
|7,8680
|7,9080
|7,8490
|7,8880
|ANKARA
|ABD Doları
|6,9910
|7,0710
|7,0020
|7,0820
|Avro
|8,4960
|8,5760
|8,4610
|8,5410
|Sterlin
|9,6260
|9,8360
|9,6220
|9,8320
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