Ankara'da ByLock kullanan 7 şüpheli hakkında gözaltı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanan 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
|12 Şubat 2021 09:57
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanan 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.
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