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Cari işlemler açığı 36 milyar 724 milyon dolar oldu

Ödemeler dengesi Aralık 2020'de 3 milyar 210 milyon dolar açık verirken, 2020 yılı cari işlemler açığı 36 milyar 724 milyon dolar oldu.
 12 Şubat 2021 10:04
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Cari işlemler açığı 36 milyar 724 milyon dolar oldu

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, geçen yılın aralık ayında 3 milyar 210 milyon dolar açık verirken, 2020 yılında cari açık 36 milyar 724 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Cari işlemler açığı, 2019 yılının aralık ayına göre 473 milyon dolar artarak Aralık 2020'de 3 milyar 210 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda 2020 yılı cari işlemler açığı 36 milyar 724 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 163 milyon dolar azalarak 644 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 168 milyon dolar azalarak 80 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

2019 yılının aralık ayında 1 milyar 579 milyon dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, Aralık 2020'de 940 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, 2019 yılının aynı ayına göre 329 milyon doları azalarak 3 milyar 344 milyon dolara geriledi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2019 yılının aynı ayına göre 495 milyon dolar azalarak 617 milyon dolara indi. Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, 2019 yılının aynı ayına göre 529 milyon dolar gerileyerek 590 milyon dolar olarak gerçekleşti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının aralıkta 3,6 milyar dolar açık vermesini bekliyordu.

Öte yandan, Kasım 2020 cari işlemler açığı 4 milyar 63 milyon dolardan 3 milyar 633 milyon dolara revize edildi.
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