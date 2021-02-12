Başörtülü kızlar saldırganı affetti
|12 Şubat 2021 10:17
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Karaköy'de yumruklu saldırıya uğrayan başörtülü iki üniversite öğrencisi, mahkemede özür dileyen sanığı affetti. İkinci kez yargılanan Semahat Yolcu dün İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, pişmanlık duyduğunu söyledi. Feyza Yerlikaya ve Gamze İnce'nin avukatı ise "Mağdurların da dediği gibi, saldırı ağır bir eylem olsa da sanığın pişmanlığını belirtmesi üzerine müşfik bir tavırla onu affetmek inancımızın gereğidir" dedi.
Yolcu da "Teşekkür ederim" diye karşılık verdi. Hakim de Yolcu hakkındaki "hakaret" ve "yaralama" suçlamalarının, mağdurların affetmesi sebebiyle düşmesine karar verdi. "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 10 ay, "tehdit" suçundan ise 6 ay 7 gün hapis cezası verilen Yolcu hakkındaki hükmün açıklanması ise geri bırakıldı. Yolcu, 5 yıl içinde herhangi bir suç işlemezse cezası düşecek.
FATİH ULAŞ
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