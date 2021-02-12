Yıl sonu dolar/TL beklentisi geriledi
|12 Şubat 2021 10:37
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın düzenlediği Beklenti Anketi'nin şubat sonuçları enflasyon beklentilerinin gerilemeye devem ettiğini gösterdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'nde cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,15 iken, bu anket döneminde yüzde 11,23 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,53 iken, bu anket döneminde yüzde 10,36 olarak gerçekleşti.
24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 9,14 ve yüzde 9,03 olarak gerçekleşti.
YIL SONU DOLAR/TL BEKLENTİSİ 7,79
Cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 8,09 TL iken, bu anket döneminde 7,79 TL'ye indi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 8,16 TL iken, bu anket döneminde 7,94 TL olarak gerçekleşti.
BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 4,1'E YÜKSELDİ
GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak gerçekleşti. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 4,3 oldu.
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