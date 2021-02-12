Meteoroloji, İzmir ve çevresinde yeni bir hortum olayı beklenmediğini açıkladı
|12 Şubat 2021 10:43
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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, İzmir'in Çeşme ilçesinde yaralanmalara ve hasara yol açan hortumun ardından bölgede kısa sürede benzer bir hava olayı beklenmediğini bildirdi.
AA muhabirinin kurum yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 11 Şubat saat 21.30 civarında Alaçatı Port mevkisinde denizde başlayan hortum karayı da etkiledikten sonra bölgeyi terk etti.
Hortumun oluşma şekli, etkisi ve süresinin tespitine ilişkin çalışmalar sürüyor.
Meteoroloji yetkilileri, İzmir ve çevresinde kısa sürede benzer bir hava olayını beklemediklerini açıkladı.
Türkiye'de 2000'li yıllardan sonra daha sık görülen hortumun Antalya, Mersin, Muğla ve İzmir gibi deniz kıyısındaki kentlerde etkili olabildiği biliniyor.
- Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşecek
Öte yandan, İzmir'de hafta sonundan itibaren hava sıcaklığı düşmeye başlayacak.
Bölgede 18-20 derece olan hava sıcaklığının gelecek hafta 5-7 dereceye inmesi, yüksek noktalarda da kar yağışının görülmesi bekleniyor.
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