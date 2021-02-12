Meteorolojiden 4 il için fırtına uyarısı
Meteoroloji, Samsun, Ordu, Kastamonu ve Sinop'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi
|12 Şubat 2021 10:47
|+Aa- Yazdır
- Meteoroloji, Samsun, Ordu, Kastamonu ve Sinop'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun, Kastamonu, Sinop ve Ordu'nun kıyı kesimlerinde rüzgarın kuzeybatıdan kuvvetli, kısa süreli yer yer saatte 90 kilometre hızla eseceği belirtildi.
Açıklamada, kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek soba gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|3. derece sit alanındaki kaçak yapı çalışması durduruldu
13 Şubat 2021 18:03
|Zonguldak'ta 15 Şubat'ta başlayacak yüz yüze eğitim ertelendi
13 Şubat 2021 17:03
|Çiftçilerin şikayeti üzerine gübre bayilerinde denetim başladı
13 Şubat 2021 15:43
|Hastanelerdeki temizlik denetimi 'karekod' ile yürütülecek
13 Şubat 2021 15:15
|Adıyaman'da 48 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
13 Şubat 2021 14:35
|Jandarma, Batı'dan Doğu'ya kati muhtemel atamalarını açıkladı
13 Şubat 2021 13:51
|Emniyet, Mahir Ünal'a saldırı iddiasını yalanladı
13 Şubat 2021 13:31
|Kumar baskınında 'Misafirim' diyen şüpheliye: Ben de Tanrı misafiriyim
13 Şubat 2021 12:26
|Milli Güreşçi Taha Akgül'e yeni görev
13 Şubat 2021 11:33
|İçişleri Bakanlığı'nın ülkelere yardım limiti 40 milyon lira olarak belirlendi
13 Şubat 2021 10:15