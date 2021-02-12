Çeyrek altın düşüşünü bugün de sürdürdü
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 667,00 liradan işlem gördü.
|12 Şubat 2021 17:41
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,22 azalışla 411,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 667,00 lira, Cumhuriyet altını 2.731,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,22 düşüşle 411,40 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|416,30
|416,50
|411,20
|411,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.743,00
|2.764,00
|2.710,00
|2.731,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|379,70
|383,70
|375,00
|379,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.681,00
|2.701,00
|2.648,00
|2.668,00
|Yarım Ziynet
|1.340,00
|1.350,00
|1.324,00
|1.334,00
|Çeyrek Ziynet
|670,00
|675,00
|662,00
|667,00
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