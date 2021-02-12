Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 115 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Hakkari Kayak Merkezinde 115, Palandöken'de 95, Ovacık'ta 90, Kartalkaya'da 75, Yedi Kuyular'da 73, Erciyes'te 65, Haserek'te 60, Murat Dağı'nda 59, Nemrut ve Uludağ'da 50, Sarıkamış'ta 48, Davraz'da 47, Ergan'da 45, Konaklı'da 28, Hazarbaba ve Denizli'de 25, Ilgaz ve Yıldızdağı'nda 15, Çambaşı'nda 12, Yalnızçam'da 10, Zigana'da 8, Ladik ve Yıldıztepe'de 7, Mersivan'da 6 ve Kop'ta 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 12.02.2021 En düşük En yüksek Erciyes KY -5 4 Ilgaz KY -2 0 Kartalkaya KY -8 -6 Kartepe KY -4 -3 Nemrut Dağı AB -5 1 Palandöken PB -6 1 Sarıkamış PB -8 4 Uludağ KY -9 -8 Yıldıztepe KKY -2 1

(KY: Kar yağışlı, AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu )