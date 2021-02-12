2020-YDUS Sınava giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM 2020-YDUS Sınava Giriş Belgeleri Erişime açıldığını bildirdi
|12 Şubat 2021 11:03
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2020-YDUS Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
20 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Şubat 2021 tarihinde saat 11.00'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
20 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-YDUS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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