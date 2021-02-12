Banka müşterileri, 2020'de kredi masraflarına 16 milyar lira ödedi
|12 Şubat 2021 11:06
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- Bankaların, kullandırdıkları krediler üzerinden aldıkları ücret ve komisyon tutarı, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,2 artarak 16 milyar 36 milyon lira olarak gerçekleşti.
AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2020 yılında bankaların elde ettiği faiz dışı gelir, 2019'a kıyasla yüzde 3,5 azalarak 102 milyar 711 milyon lira oldu.
Faiz dışı gelirler içinde kredilerden alınan ücret ve komisyonların payı yüzde 15,6 olurken, söz konusu gelir, 2019 yılına göre yüzde 0,2 artarak 16 milyar 36 milyon liraya yükseldi.
Nakdi ve gayrinakdi krediler üzerinden alınan ücret ve komisyonların tutarı sırasıyla 7,7 milyar lira ve 8,3 milyar lira oldu.
- Hizmet gelirleri 42,6 milyar lira
Bankaların verdikleri hizmetler üzerinden elde ettikleri gelir de 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,1 azalarak 42 milyar 648 milyon lira oldu. 2019 yılında bu tutar 49,6 milyar lira seviyesindeydi.
Bankacılık hizmetlerinden elde edilen gelirin, toplam faiz dışı gelirler içindeki payı yüzde 41,5 olarak belirlendi.
Aralık sonu itibarıyla aktiflerin satışından elde edilen gelirler 2,8 milyar lira, diğer faiz dışı gelirler 35,6 milyar lira, alınan kar payları da 5,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti.
- Faiz dışı giderlerin 5'te biri personele gitti
Bankaların 12 aylık dönemde faiz dışı giderleri yüzde 39,8 artarak 179 milyar 899 milyon lira oldu.
Faiz dışı giderler içinde yüzde 28,6 ile en yüksek paya sahip olan genel karşılık provizyonu, 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 142,3 artarak 21,2 milyar liradan 51,4 milyar liraya yükseldi.
Geçen yıl bankaların personel giderleri 39,3 milyar lira, diğer provizyon giderleri 17,3 milyar lira ve diğer faiz dışı giderleri 44,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı giderlerin yüzde 21,9'unu personel giderleri oluşturdu.
2019 ve 2020 yıllarında bankaların elde ettiği faiz dışı gelirler ve değişim oranları (milyon TL) şöyle:
|2019
|2020
|Değişim (yüzde)
|Kredilerden alınan ücret ve komisyonlar
|16.006
|16.036
|0,2
|Alınan kar payları
|4.787
|5.607
|17,1
|Bankacılık hizmetleri gelirleri
|49.640
|42.648
|-14,1
|Aktiflerimizin satışından elde edilen gelirler
|1.685
|2.837
|68,3
|Diğer faiz dışı gelirler
|34.285
|35.583
|3,8
|Toplam faiz dışı gelirler
|106.404
|102.711
|-3,5
2019 ve 2020 yıllarında bankaların elde ettiği faiz dışı giderler ve değişim oranları (milyon TL) şöyle:
|2019
|2020
|Değişim (yüzde)
|Personel giderleri
|34.119
|39.331
|15,3
|Genel karşılık provizyonu
|21.199
|51.367
|142,3
|Kıdem tazminatı provizyonu
|857
|991
|15,6
|Menkul değerler değer azalma provizyonu
|129
|362
|181,5
|İştirakler, bağlı ve birl. kont. ed. ort. değ. azalma proviz.
|1.613
|799
|-50,5
|Diğer provizyonlar
|7.012
|17.313
|146,9
|Verilen ücret ve komisyonlar
|16.389
|13.659
|-16,7
|Amortisman giderleri
|6.805
|7.595
|11,6
|Vergi, resim, harç ve fonlar
|4.018
|4.356
|8,4
|Diğer faiz dışı giderler
|36.502
|44.125
|20,9
|Toplam faiz dışı giderler
|128.643
|179.899
|39,8
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