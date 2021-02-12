1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İETT şoförüne hakaret eden yolcu ceza olarak lokum dağıttı

İETT şoförü Murat Filiz, durak dışında inme talebini kabul etmediği yolcu Hüseyin Rüzgar ile kendisine hakarette bulunduğu gerekçesiyle mahkemelik oldu- Gaziosmanpaşa 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın dosyası uzlaştırmaya gönderilirken, Filiz davadan vazgeçmek için Rüzgar'ın otobüs durağında lokum dağıtmasını istedi- Talebi kabul eden Rüzgar, Bağcılar'daki bir otobüs durağında toplu taşıma araçlarının şoförlerine ve yolculara lokum dağıttı- Uzlaştırmacı Hatice Sütçüoğlu:- "Bu şekilde hakimlerimizin, savcılarımızın ve adliye personelimizin iş yükünün hafiflediğini düşünüyorum"- İETT Şoförü Filiz:- "Yolcularımızdan bize karşı biraz hassas davranmalarını istiyoruz"
 12 Şubat 2021 11:10
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

- İETT şoförüne hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan yolcu, uzlaştırma sonucunda ceza olarak Bağcılar'da bir otobüs durağında şoför ve yolculara lokum dağıttı.

Mahmutbey Metro ile İstanbul Havalimanı arasındaki H1 hatlı İETT otobüsünün şoförü Murat Filiz ile yolcu Hüseyin Rüzgar arasında 2019'da yaşanan tartışma mahkemeye taşındı.

Yolcu Hüseyin Rüzgar'ın, otobüs durağının dışında bir yerde araçtan inme isteğini şoför Murat Filiz, bulundukları yerin durak dışında olması ve askeri bölgede yer alması nedeniyle kabul etmedi.

Bunun üzerine sinirlenen Rüzgar'ın hakaret ettiği İETT şoförü, adliyeye giderek yolcudan şikayetçi oldu.

Gaziosmanpaşa 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında hakim, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi.

Davacı İETT şoförü Murat Filiz, davadan vazgeçmek için davalı Hüseyin Rüzgar'ın bir durakta lokum dağıtmasını istedi. Talebi kabul eden Rüzgar, Bağcılar'daki bir otobüs durağında bekleyerek buradan geçen toplu taşıma araçlarının şoförlerine ve yolculara lokum dağıttı.

- "Dosyamızın olumlu sonuçlanması bize gurur veriyor"

Uzlaştırmacı Hatice Sütçüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığınca başlatılan uzlaştırma görevinin birçok soruşturma ve kovuşturma dosyalarının iş yükünü hafiflettiğini söyledi.

Sütçüoğlu, bu uygulamadan mağduriyeti bulunan tüm meslek gruplarının faydalanabildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sadece İETT şoförleri değil, taksiciler, sağlıkçılar ve birçok mağdur vatandaşımız da belli birtakım edinimlerle uzlaşmaya gidiyor. Bu şekilde hakimlerimizin, savcılarımızın ve adliye personelimizin iş yükünün hafiflediğini düşünüyorum. Biz bu işi gerçekten severek yapıyoruz. Şu anki uzlaştırma dosyamızın da olumlu sonuçlanması bize gurur veriyor. Gerek Hüseyin Bey olsun gerek Murat Bey olsun çok ılımlı yaklaştılar. İkisini de tebrik ediyorum. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz."

İETT Şoförü Murat Filiz de görevi sırasında Rüzgar'la tatsız bir olay yaşadıklarını aktararak, bunun sonucunda şikayette bulunduğunu söyledi.

- "Yolcular üzerimize fazla gelmesin"

Filiz, kendisini arayan uzlaştırmacıya, davalı Rüzgar'ın, herhangi bir durakta lokum, gül ya da lokma gibi şeyler dağıtması talebini ilettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Sağ olsun istediğimiz kabul edildi. Bu tür olumsuz davranışların yaşanmasını, işin bu boyuta gelmesini hiç istemiyoruz. Pandemi döneminde bizler de biraz baskı altındayız, meslek gereği de işimiz biraz stresli geçiyor. Öyle oluyor akşamı zor çıkarıyoruz. Yolcularımızdan bize karşı biraz hassas davranmalarını istiyoruz. Pandemide insanlar da biraz gergin ve stresli. Ama bizim üzerimize fazla gelmesinler. Televizyonlarda şoför arkadaşlarımızın darbedildiğini görüyoruz. Bu tür durumlar gerçekten bizi çok üzüyor."

Bu olayda da karşı tarafın hatasını anladığını dile getiren Filiz, bu nedenle kendisinin de davadan vazgeçtiğini aktardı.

Davalı yolcu Hüseyin Rüzgar da konunun bu şekilde çözülmesinin kendisini mutlu ettiğini belirterek, uzlaştırmacılara teşekkür etti.

Şoför Murat Filiz'den özür dileyen Rüzgar, "Bir daha bu tür olayların yaşanmasını istemiyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ambulans sürücüsü Feride: 2 kez darp edildim
13 Şubat 2021 23:46		 Dolmuşta unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti
13 Şubat 2021 22:58
Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da kar yağışı başladı
13 Şubat 2021 22:42		 Çiçekçilerden yüzde 700 kar! 2.5 liraya alıp 20 liraya satıyorlar
13 Şubat 2021 22:10
Türkiye'nin iklim değişikliği raporu: Yüzde 85.3 endişe duyuyor
13 Şubat 2021 21:55		 Meteoroloji'den 7 il için don uyarısı
13 Şubat 2021 21:46
33 haftalık hamile sağlık çalışanı Covid-19 aşısı oldu
13 Şubat 2021 20:37		 Meteoroloji'den bazı illerimiz için fırtına uyarısı
13 Şubat 2021 19:54
Güneşin keyfini yerleşik turistler çıkarttı
13 Şubat 2021 19:51		 Meteoroloji'den kar uyarısı: 50 santimi bulabilir
13 Şubat 2021 18:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:14 - Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?00:10 - Selçuklu mirası Alanya00:01 - 14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:56 - ABD Başkanı eski Donald Trump, oylama sonucu aklandı23:52 - Mahir Ünal: TÜİK verilerini muhalefet itibarsızlaştırıyor23:50 - Sosyal medya hesaplarınız taklit yöntemiyle kapanabilir
23:46 - Ambulans sürücüsü Feride: 2 kez darp edildim23:24 - İkinci el araç piyasasında düşüş sürüyor23:01 - 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı22:58 - Dolmuşta unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti22:54 - Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı22:42 - Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da kar yağışı başladı
22:34 - Fatmanur Altun'un Clubhouse hesabı askıya alındı22:25 - Tiftik alımına bu yıl 'İngiliz modeli' geliyor22:19 - Karantinada çevrim içi müzik derslerine ilgi arttı22:17 - AK Parti'li Özkan'dan 'yeni anayasa' açıklaması22:10 - Çiçekçilerden yüzde 700 kar! 2.5 liraya alıp 20 liraya satıyorlar
21:57 - Yetersiz anne sütü alımı, alerjiyi tetikleyebiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?
Selçuklu mirası Alanya
14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gelmezsen gelme 1
Sözlük yazarlarının meslekleri 2
konudan konuya atlamak 6
2023'te aya gitmek 2
tabuttan çıkan oyuncak bebekler 2
SİDA 1
Dıana 1
magmaya inmek 1
Akasyalar açarken 1
marmara çırası gibi yanmak 2
SON İLANLAR
Çankırı Çerkeş SYDV 4 Geçici 4 İşçi Alacak
Trabzon Arsin SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Reşadiye SYDV 20 İşçi Alacak
Tokat Erba SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç SYDV 13 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Tarım ve Hayvancılık Geçici 25 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 44 İşçi Alacak
Mardin Artuklu SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam