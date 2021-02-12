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Kovid-19 aşısı salgınla mücadele eden sağlıkçılara güç verdi

Eskişehir Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Fatih Demircan:- "Kovid-19 salgını tehdidini önlemenin en önemli yollarından biri aşılanmadır. Aşılanma Kovid-19 salgınıyla mücadelede ön cephede olan sağlık çalışanlarının elini güçlendirdi"- İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Irmak Kaya:- "Aşılanmaya bağlı hiçbir yan etki yaşamadık. Aşılanarak güçlendik ancak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorundayız"
 12 Şubat 2021 11:19
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Kovid-19 aşısı salgınla mücadele eden sağlıkçılara güç verdi

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısını yaptıran Eskişehir Şehir Hastanesi görevlileri, aşılanmanın önemini anlattı.

Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Fatih Demircan, AA muhabirine, aşının hem hastalığın oluşmasını engelleyerek hem de yan etkilerini azaltarak sağlık çalışanlarının mücadelesinde çok etkili bir yöntem olduğunu söyledi.

Dünyanın Kovid-19 salgını nedeniyle tehdit altında olduğunu vurgulayan Demircan, şöyle konuştu:

"Kovid-19 salgını tehdidini önlemenin en önemli yollarından biri aşılanmadır. Aşılanma Kovid-19 salgınıyla mücadelede ön cephede olan sağlık çalışanlarının elini güçlendirdi. Böylece sağlık çalışanlarının hasta olma riski azaltılıyor. Ben de Kovid-19 aşısını oldum. Sadece birkaç saat süren kol ağrısı oldu. Bu her aşıda olabilecek basit yan etkiler. Aşının güvenli olduğunu söyleyebilirim. Aşının sağladığı faydalar getirebileceği minimum zararlara göre çok fazladır. Toplum sağlığı açısından aşılanma çok önemlidir."

Demircan, CoronaVac aşısının yüksek koruyuculuk oranına sahip olduğunu ancak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini ifade etti.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Irmak Kaya da salgın hastalıklardan korunmada en önemli faktörün aşı olduğuna dikkati çekti.

Aşılamanın sağlık çalışanlarından başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaya, "Kovid-19 ile mücadelede ön saflarda yer aldığımız için aşılanma önemli. Aşılanmaya bağlı hiçbir yan etki yaşamadık. Aşılanarak güçlendik ancak maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorundayız." dedi.

Kaya, sırası gelen vatandaşların da sağlık çalışanlarına güvenerek gönül rahatlığıyla aşı olmasını tavsiye etti.

- "Son hasta taburcu olana kadar kurallara uymak zorundayız"

Kovid-19 Servisi'nde görevli hemşire Şenay Akdemir ise sağlık çalışanlarının aşılanmayla sağlıklı kalıp, diğer insanlara hizmet etmeyi amaçladığını belirtti.

Aşının Kovid-19'u yenebilmek için güvenilir bir kaynak olduğuna değinen Kaya, "Aşı olarak bu hastalığın üstesinden gelebileceğimizi biliyoruz. Aşıyla beraber temizlik, maske ve mesafe kurallarıyla, Kovid-19 mücadelemiz 'bitti' deninceye kadar devam edecek." ifadelerini kullandı.

Poliklinik Hizmetleri Sorumlusu Halil Gündoğan ise sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadelede sevdiklerinden ayrı zamanlar geçirdiğini anımsattı.

Gündoğan, "Çocuklarımızı aylarca göremedik. Biz aşılandık. Sağlıkçıların yanı sıra toplumun geneli aşı olmalıdır. Herkes kafasında soru işareti olmadan sevdiklerini, çocuklarını, yakınlarını düşünerek aşı olsun. Son hasta taburcu olana kadar maske, temizlik ve hijyen kurallarına uymak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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