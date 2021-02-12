1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sosyal medyadaki maske kampanyasına Bilim Kurulu üyesinden tepki

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin başında maske takmak gelirken, Twitter'da, 'maskeyi çıkarıyoruz' etiketiyle paylaşım yapılması tepki çekti.
 12 Şubat 2021 20:24
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Bu şekilde yanlış, kanıta dayalı olmayan paylaşımlar, sağlık çalışanlarımızı, hayatını kaybedenlerin ailelerini gerçekten çok üzüyor. Herkes mücadeleye katkı sağlarken bu şekilde mücadeleyi bozucu yaklaşımlar topumda umutsuzluğa neden oluyor" dedi.

Twitter'da, 'maskeyi çıkarıyoruz' etiketiyle yapılan paylaşımlara birçok sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Özellikle de sağlık çalışanları Twitter'da tepkilerini dile getirdi ve salgınla mücadelede maske takılması gerektiğine dikkat çekti. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da Twitter'da gündem olan 'maskeyi çıkarıyoruz' etiketiyle yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.

Prof. Dr. İlhan, bu tür yaklaşımların salgınla mücadeleye zarar verdiğine dikkat çekerek, "Maske koronavirüsten korunmada temel ögelerden birisi. Hatta fiziksel mesafe, maske ve hijyen diye üçlememiz söz konusu. Bütün dünyada buna ilişkin kanıtlar mevcut. Böyle yaklaşımlar toplumu yanlış yönlendirebileceği gibi maske takmaktan yorulan bütün vatandaşlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı zora sokuyor. Sağlık çalışanlarımız verdikleri tepkilerde elbette ki haklılar. Gerçekten çok zor şartlarda, karda, kışta filyasyona gidiyorlar, entübe hastaların bakımını yapıyorlar çok emekle bu süreci yaşıyorlar. Kendileri enfekte oluyorlar. Türkiye'de neredeyse her 10 koronavirüs hastasından birisi sağlık çalışanı, her 15-20 vakadan birisi sağlık çalışanı çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz" dedi.

'SAĞLIK ÇALIŞANLARINI ÇOK ÜZÜYOR'

Prof. Dr. İlhan, böyle yaklaşımlara pirim verilmemesi gerektiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın böyle yaklaşımlara pirim vermemesi gerekiyor, böyle yaklaşımlarda bulunanlara destek olmaması gerekiyor. Yanlış olduğunu bilerek böyle yaklaşım sergilememeleri gerekiyor. Bu şekilde yanlış, kanıta dayalı olmayan paylaşımlar, sağlık çalışanlarımızı, hayatını kaybedenlerin ailelerini gerçekten çok üzüyor. Sağlık çalışanları özellikle çok emek sarf ediyor, sırf sağlık çalışanları da değil dükkanını açamayan esnafımız, evde durmak zoruna kalan vatandaşlarımız herkes mücadeleye katkı sağlarken bu şekilde mücadeleyi bozucu yaklaşımlar topumda umutsuzluğa neden oluyor ve sağlık çalışanlarının motivasyonunu azaltıyor. Bu yüzden böyle paylaşımlara mahal vermemek, böyle paylaşım yapan vatandaşlarımıza da bunlardan vazgeçmesini söylemek en doğru yaklaşım olacak" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ambulans sürücüsü Feride: 2 kez darp edildim
13 Şubat 2021 23:46		 Dolmuşta unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti
13 Şubat 2021 22:58
Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da kar yağışı başladı
13 Şubat 2021 22:42		 Çiçekçilerden yüzde 700 kar! 2.5 liraya alıp 20 liraya satıyorlar
13 Şubat 2021 22:10
Türkiye'nin iklim değişikliği raporu: Yüzde 85.3 endişe duyuyor
13 Şubat 2021 21:55		 Meteoroloji'den 7 il için don uyarısı
13 Şubat 2021 21:46
33 haftalık hamile sağlık çalışanı Covid-19 aşısı oldu
13 Şubat 2021 20:37		 Meteoroloji'den bazı illerimiz için fırtına uyarısı
13 Şubat 2021 19:54
Güneşin keyfini yerleşik turistler çıkarttı
13 Şubat 2021 19:51		 Meteoroloji'den kar uyarısı: 50 santimi bulabilir
13 Şubat 2021 18:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:14 - Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?00:10 - Selçuklu mirası Alanya00:01 - 14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:56 - ABD Başkanı eski Donald Trump, oylama sonucu aklandı23:52 - Mahir Ünal: TÜİK verilerini muhalefet itibarsızlaştırıyor23:50 - Sosyal medya hesaplarınız taklit yöntemiyle kapanabilir
23:46 - Ambulans sürücüsü Feride: 2 kez darp edildim23:24 - İkinci el araç piyasasında düşüş sürüyor23:01 - 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı22:58 - Dolmuşta unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti22:54 - Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı22:42 - Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da kar yağışı başladı
22:34 - Fatmanur Altun'un Clubhouse hesabı askıya alındı22:25 - Tiftik alımına bu yıl 'İngiliz modeli' geliyor22:19 - Karantinada çevrim içi müzik derslerine ilgi arttı22:17 - AK Parti'li Özkan'dan 'yeni anayasa' açıklaması22:10 - Çiçekçilerden yüzde 700 kar! 2.5 liraya alıp 20 liraya satıyorlar
21:57 - Yetersiz anne sütü alımı, alerjiyi tetikleyebiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?
Selçuklu mirası Alanya
14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tabuttan çıkan oyuncak bebekler 2
biliyorum ama ispatlayamam 3
magmaya inmek 1
kırıkkale 1
F klavye 1
Dıana 1
Sözlük yazarlarının meslekleri 2
yazma yetisini kaybetmek 21
yetkileri kötüye kullanmak 1
foucault sarkacı 1
SON İLANLAR
Çankırı Çerkeş SYDV 4 Geçici 4 İşçi Alacak
Trabzon Arsin SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Reşadiye SYDV 20 İşçi Alacak
Tokat Erba SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç SYDV 13 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Tarım ve Hayvancılık Geçici 25 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 44 İşçi Alacak
Mardin Artuklu SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam