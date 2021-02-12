Sosyal medya üzerinden Atatürk'e hakaret içeren paylaşım yapan kişiye ceza

- Sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hakkında 12 ayrı hakaret içerikli paylaşım yaptığı tespit edilen sanık Yaşar Gören'e verilen, "zincirleme şekilde Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası hükmünün açıklanması geri bırakıldı.

Anadolu 64. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanık Yaşar Gören katıldı.

Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan sanık Gören, Facebook hesabı ve buradan yapılan tüm paylaşımların kendisine ait olduğunu belirterek, "Bunları, araştırdığım kaynaklara dayandırarak Facebook hesabından kendi düşüncelerimle beraber paylaştım. Suç olduğunu düşünmüyorum. Doğrudan hakaret içerir bir söz sarf etmedim. Ben olayları objektif olarak anlatmaya çalıştım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Sinan Kuş, sanık tarafından yapılan paylaşımların içeriklerinde Atatürk'ün manevi şahsına yönelik tahrik edici, aşağılayıcı ve küçük düşürücü ifadeler bulunduğunu kaydetti.

Bu ifadeleri ağır eleştiri kapsamında değerlendirmenin de mümkün olmadığı vurgulanan mütalaada, sanığın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan cezalandırılması, suçu zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle de cezasında artırım yapılması talep edildi.

Mütalaaya karşı savunması ve son sözleri sorulan sanık Gören, "Ben tüm yazdıklarımı bilgi ve belgelere dayalı olarak yazdım. Benim Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsı ile problemim yoktur. Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili anlatılara itiraz ediyorum. Doğruları yazmak yanlış ama doğru olmayanları yazmak yanlış görülmemektedir. Ben bunu eleştirmekteyim. Hakaret etmedim. Suçsuzum, beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Yaşar Gören'in "zincirleme şekilde Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanık Yaşar Gören'in daha önce aynı suçtan bir kaydının bulunmaması, duruşmadaki tutum ve davranışlarını dikkate alan mahkeme ceza hükmünün açıklanmasını geri bıraktı.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Atatürk Düşünce Derneğinin avukatı aracılığıyla sosyal medya hesabından "Atatürk'ün hatırasına hakaret" suçuna yönelik paylaşım yaptığının bildirilmesi üzerine sanık Yaşar Gören hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

İhbar üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün açık kaynak araştırması yaptığı belirtilen iddianamede, sanık Gören'in, Facebook hesabı üzerinden 2020 yılı Mayıs ve Haziran aylarında Atatürk'e hakaret içerikli toplam 12 ayrı paylaşım yaptığının tespit edildiği kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Gören'in ifadesinde paylaşımlarının suç olduğunu düşünmediğini, doğrudan hakaret içerir söylemde bulunmadığını, suçlamayı kabul etmediğini beyan etse de suçtan kurtulmaya yönelik ve mevcut delillerle çelişen bu savunmasına itibar edilmediği ifade edilmişti.

Sanık Gören'in yaptığı paylaşımların Atatürk'ün manevi varlığına, onun eseri olan Cumhuriyet ve inkılaplarına yönelik tahkir kastıyla yapıldığı vurgulanan iddianamede, Yaşar Gören'in "zincirleme şekilde Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 20 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.