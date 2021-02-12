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Eski savcıya 'dolandırıcılık'tan 6 yıl hapis cezası

Eski savcı Tamer Can, bir meslektaşına ve zabit katibine yönelik iki ayrı "basit dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 9 ay hapis ve 22 bin 500 lira adli para cezasına mahkum edildi
 12 Şubat 2021 13:46
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Eski savcıya 'dolandırıcılık'tan 6 yıl hapis cezası

Eski savcı Tamer Can, bir meslektaşına ve zabit katibine yönelik iki ayrı "basit dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 9 ay hapis ve 22 bin 500 lira adli para cezasına mahkum edildi.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya katılmayan sanık Tamer Can'ı avukatı temsil etti. Duruşmada müdahil zabıt katibi Ö.D. hazır bulundu.

Duruşmada beyanı alınan müdahil zabıt katibi Ö.D, MERNİS'teki adresinde oturmayan sanıkla uzlaşmacı dahil kimsenin irtibat kuramadığını belirterek, "Kaçma şüphesi vardır. Bu nedenle hakkında yakalama kararı çıkartılmalıdır. Olaya dahil olan bütün tanıkların beyanları alınmamıştır. Sanığın banka hesapları incelendiğinde birçok kişiye para gönderdiği, başka şahısların üzerine bar açtığı ve üç kişiye kredi kartı çıkardığı görülecektir. Başka şahıslara paralar aktarmıştır. Bu nedenle tanık dinlenilmesini talep ediyorum." dedi.

Müdahil Ö.D. ayrıca soruşturmanın genişletilmesini de talep etti. Mahkeme, yargılamaya bir katkı sağlamayacağı gerekçesiyle talebi reddetti.

Tekrar söz alan Ö.D., yıllardır zabit katipliği yaptığını dile getirerek, "Sanık kamu gücünü kullanarak beni kandırmış olup bütün birikimimi almıştır. Onun yüzünden halen borçlu durumdayım. Tüm bu hususlar gözetilerek hakkaniyete uygun bir karar verilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, eski mütalaasını tekrar ettiğini söyledi.

Savunması sorulan sanık avukatı Özlem Çavuşoğlu, müvekkilinin samimi beyanlarına ve savunmasına katıldığını anlatarak, "Savunmaları ve dosya kapsamı gözetilerek müvekkilimin öncelikle beraatine karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

- Hapis ve para cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Tamer Can'ı, müdahil Ö.D.'ye yönelik birden çok kez "basit dolandırıcılık" suçundan, suçun işlenmesindeki özellikler, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı, sanığın suça yönelik kastının yoğunluğu gözetilerek ve alt sınırdan uzaklaşılarak 3 yıl 9 ay hapis ve 20 eşit taksitle ödenecek şekilde 12 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı.

Müdahil savcı G.S.'ye yönelik "basit dolandırıcılık" suçundan da sanığa, aynı gerekçelerle 3 yıl hapis ve 20 eşit taksitle ödenecek şekilde 10 bin lira adli para cezası veren heyet, sanığın fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını, zararları gidermeye yönelik bir çabasının bulunmayışını gözeterek herhangi bir indirim yoluna gitmedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Tamer Can'ın, "kamu kurum ve kuruluşları araç olarak kullanılması suretiyle "dolandırıcılık" ve "kamu kurumlarıyla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.
Anadolu Ajansı
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