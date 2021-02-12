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Kocaeli'de Boğaziçi gösterilerinden gözaltına alınan 17 kişi serbest bırakıldı
Kocaeli'de, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar bahanesiyle izinsiz gösteri yapmak istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 17 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı
|12 Şubat 2021 12:28
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Kocaeli'de, Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar bahanesiyle izinsiz gösteri yapmak istedikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 17 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Boğaziçi Üniversitesindeki olayları bahane ederek İzmit'teki Belediye İş Hanı önünde eylem yapmak istedikleri gerekçesiyle dün gözaltına alınan 17 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla salıverildi.
Dün, bölgede güvenlik önlemleri alan polisin uyarılarına rağmen dağılmayan grupta bulunanlardan 17 kişi gözaltına alınmıştı.
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