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Şanlıurfa'da tamirine yardım ettiği kamyonun altında kalan kişi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da tamirine yardım ettiği kamyonun altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
|12 Şubat 2021 12:30
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Şanlıurfa'da tamirine yardım ettiği kamyonun altında kalan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolu GAP Havaalanı yakınlarında, bir tanıdığının kamyonunun arızasını gidermek için yardıma giden Necmi Kaya, araç sürücüsünün geri manevra yapması üzerine kamyonun altında kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırılan Kaya'nın cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kamyon sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
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