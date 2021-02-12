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Bursa'da evde düğün yapan 4 kişiye ceza kesildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, evlerinde düğün yapan 4 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında idari para cezası uygulandı
 12 Şubat 2021 13:15
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, evlerinde düğün yapan 4 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında idari para cezası uygulandı.

İntizam Mahallesi Kayak Sokak'taki 4 katlı apartmanın sakinleri, ikinci kattan yoğun müzik sesi gelmesiyle durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine söz konusu daireye gelen ekipler, içeride yabancı uyruklu bir çiftin düğün yaptığını belirledi.

Ekipler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında gelin ve damadın da aralarında bulunduğu 4 kişiye idari para cezası uyguladı.
Anadolu Ajansı
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