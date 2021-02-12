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Diyarbakır merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
 12 Şubat 2021 12:58
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Diyarbakır merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

Diyarbakır merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde 2019-2020 yıllarında internet aracılığıyla işlenen dolandırıcılık suçlarında büyük oranda artış yaşanması nedeniyle Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ı merkez alarak ülke genelinde internetten farklı eylemlere karışan suç örgütünün, araç satışı yapan sitelerde sahte ilanlar verdikleri, son bir yıllık dönemde örgüt üyelerince açılan hesaplara EFT yaptırdıkları veya kamuoyunda açık hat olarak bilinen sahte evrakla başkalarının adına açılan GSM hatlarına, cebe havale yöntemiyle para gönderdikleri belirlendi.

Çok sayıda kişinin kimlik bilgilerinin illegal yollarla ele geçirilerek dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı, örgüt üyeleri tarafından araçlara ait ruhsatlarda da değişiklikler yapıldığı, örgüt üyelerinin bu yöntemle son 2 yıllık dönemde yüzlerce vatandaşı dolandırdığı tespit edildi.

Bu bilgiler üzerine Ergani Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 9 Şubat'ta Ergani merkez olmak üzere Şanlıurfa, Tunceli, Manisa ve Malatya'da 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada bulunan yüklü miktarda nakit para ve banka kartlarına el konuldu.

Şüpheliler tarafından kullanıldığı tespit edilen ruhsatsız tabanca, çok sayıda dijital materyal, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Anadolu Ajansı
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