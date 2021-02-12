Vanlı amca cep telefonuyla kayda alıp, 'Devletimiz var olsun' dedi

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışının, yurdun doğusundaki yüksek kesimlerde etkisi daha yüksek oluyor.

Etkili kar yağışı nedeniyle bölgedeki köy ve mezraların yolları ulaşıma kapanırken çığ tehlikesi nedeniyle de yol açma çalışmaları temkinli bir şekilde yürütülüyor.

Ulaşıma kapalı köylerde yaşayan hastaların acil durumlarda hastanelere erişimi ise kolay değil.

Fakat Türkiye'nin sağlık altyapısına yapılan yatırımlar sayesinde bölgede acil durumlarda helikopterler kullanılıyor.

KAR YOLLARI KAPATTI, HASTA HELİKOPTERLE ALINDI

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Çığlı mezrasında yaşayan 61 yaşındaki hasta İsa Amca'nın da hastaneye kaldırılması kar engeline takıldı.

Hastayı almak üzere bölgeye hareket eden helikopter ise kötü hava şartları nedeniyle zorluk yaşadı.

PİLOT HASTAYI ALMADAN DÖNMEDİ

Helikopterin pilotu Burak Türkel'in inisiyatif almasıyla iniş yapan helikoptere bindirilen hasta, hastaneye yetiştirildi.

DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN

Helikopterin inmesinin imkansız olarak görüldüğü yere indiğini gören Vanlı bir amca o anlarda telefonuyla kayda girdi ve "Devletimiz de sağ olsun" dediği duyuldu.

Görüntüler, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından "Devletimiz var olsun" yorumuyla paylaşıldı.