1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vanlı amca cep telefonuyla kayda alıp, 'Devletimiz var olsun' dedi

Gevaş ilçesine bağlı Çığlı mezrasında, hastaneye kaldırılması gereken 61 yaşındaki hastanın, kötü hava şartları altında helikopterle alındığı anlar kameralara yansıdı.
 12 Şubat 2021 13:09
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışının, yurdun doğusundaki yüksek kesimlerde etkisi daha yüksek oluyor.

Etkili kar yağışı nedeniyle bölgedeki köy ve mezraların yolları ulaşıma kapanırken çığ tehlikesi nedeniyle de yol açma çalışmaları temkinli bir şekilde yürütülüyor.

Ulaşıma kapalı köylerde yaşayan hastaların acil durumlarda hastanelere erişimi ise kolay değil.

Fakat Türkiye'nin sağlık altyapısına yapılan yatırımlar sayesinde bölgede acil durumlarda helikopterler kullanılıyor.

KAR YOLLARI KAPATTI, HASTA HELİKOPTERLE ALINDI
Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Çığlı mezrasında yaşayan 61 yaşındaki hasta İsa Amca'nın da hastaneye kaldırılması kar engeline takıldı.

Hastayı almak üzere bölgeye hareket eden helikopter ise kötü hava şartları nedeniyle zorluk yaşadı.

PİLOT HASTAYI ALMADAN DÖNMEDİ
Helikopterin pilotu Burak Türkel'in inisiyatif almasıyla iniş yapan helikoptere bindirilen hasta, hastaneye yetiştirildi.

DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN
Helikopterin inmesinin imkansız olarak görüldüğü yere indiğini gören Vanlı bir amca o anlarda telefonuyla kayda girdi ve "Devletimiz de sağ olsun" dediği duyuldu.

Görüntüler, birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından "Devletimiz var olsun" yorumuyla paylaşıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
15 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ambulans sürücüsü Feride: 2 kez darp edildim
13 Şubat 2021 23:46		 Dolmuşta unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti
13 Şubat 2021 22:58
Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da kar yağışı başladı
13 Şubat 2021 22:42		 Çiçekçilerden yüzde 700 kar! 2.5 liraya alıp 20 liraya satıyorlar
13 Şubat 2021 22:10
Türkiye'nin iklim değişikliği raporu: Yüzde 85.3 endişe duyuyor
13 Şubat 2021 21:55		 Meteoroloji'den 7 il için don uyarısı
13 Şubat 2021 21:46
33 haftalık hamile sağlık çalışanı Covid-19 aşısı oldu
13 Şubat 2021 20:37		 Meteoroloji'den bazı illerimiz için fırtına uyarısı
13 Şubat 2021 19:54
Güneşin keyfini yerleşik turistler çıkarttı
13 Şubat 2021 19:51		 Meteoroloji'den kar uyarısı: 50 santimi bulabilir
13 Şubat 2021 18:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:14 - Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?00:10 - Selçuklu mirası Alanya00:01 - 14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:56 - ABD Başkanı eski Donald Trump, oylama sonucu aklandı23:52 - Mahir Ünal: TÜİK verilerini muhalefet itibarsızlaştırıyor23:50 - Sosyal medya hesaplarınız taklit yöntemiyle kapanabilir
23:46 - Ambulans sürücüsü Feride: 2 kez darp edildim23:24 - İkinci el araç piyasasında düşüş sürüyor23:01 - 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı22:58 - Dolmuşta unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti22:54 - Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı22:42 - Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da kar yağışı başladı
22:34 - Fatmanur Altun'un Clubhouse hesabı askıya alındı22:25 - Tiftik alımına bu yıl 'İngiliz modeli' geliyor22:19 - Karantinada çevrim içi müzik derslerine ilgi arttı22:17 - AK Parti'li Özkan'dan 'yeni anayasa' açıklaması22:10 - Çiçekçilerden yüzde 700 kar! 2.5 liraya alıp 20 liraya satıyorlar
21:57 - Yetersiz anne sütü alımı, alerjiyi tetikleyebiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?
Selçuklu mirası Alanya
14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
deniz domuzu 1
magmaya inmek 1
düğün istemeyen kız 3
Bazı kadınlara özgü silahlar 7
herşeyini anlatan arkadaş 1
çay 2
one way ticket 1
astronot kozmonot taykonot 3
tercih yapmak 2
haber 1
SON İLANLAR
Çankırı Çerkeş SYDV 4 Geçici 4 İşçi Alacak
Trabzon Arsin SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Reşadiye SYDV 20 İşçi Alacak
Tokat Erba SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç SYDV 13 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Tarım ve Hayvancılık Geçici 25 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 44 İşçi Alacak
Mardin Artuklu SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam