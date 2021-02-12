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17 yılda özelleştirme geliri ile yatırım tutarı kıyaslaması
"Ak Parti döneminde 17 yılda özelleştirmeden yaklaşık 62 milyar dolarlık bir gelir elde edildi. Sadece 2009 ila 2019 yılları arasında ise 234 milyar dolarlık kamu yatırımı yapıldı"
|12 Şubat 2021 13:28
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Sosyal medyada @Tamgacioglu adlı hesaptan paylaşımlarda bulunan "Nafi
Faik Tamgacı" ekonomiye dair verdiği ilginç bilgilerle dikkat çekiyor.
Tamgacı'nın son paylaşımı özelleştirme gelirlerine ilişkin oldu. İşte o paylaşım
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