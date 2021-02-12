TRT World Ekibi, İran Başkonsolosluğu çalışanları tarafından saldırıya uğradı
|12 Şubat 2021 13:37
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İranlı teknoloji uzmanı Mesut Mevlevi Vardanjani suikastıyla ilgili dün akşam İstanbul'daki İran Başkonsolosluğu çalışanı Muhammed Rıza Nasırzade tutuklandı. Yeni gelişmeyle ilgili haber takibi yapmak için konsolosluk binasının önüne giden TRT World ekibi, çekim yaptığı esnada konsolosluk çalışanları tarafından saldırıya uğradı.
Konsolosluk çalışanları TRT World ekibinden neden rahatsız oldu?
Haber takibi için konsolosluk binasının önünde konuşlanan TRT World ekibinin üzerine doğru koşan konsolosluk çalışanı 5 kişinin ilk saldırısını polis barikatı engelledi. Saldırı sonucu kameranın yere düşmesi sonucu TRT World muhabiri Oubai Shahbandar, saldırıda bulunan konsolosluk çalışanlarının yanına giderek neden saldırıda bulunduklarını anlamaya çalıştı. O esnada cep telefonuyla kayıt yapan muhabir ikinci kez saldırıya uğradı.
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