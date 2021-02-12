Uygur Türkleri, Çin'deki yakınlarının akıbetlerini öğrenmek istiyor

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan ailelerinden haber alamayan Uygur Türkleri, Çin'in Sarıyer'deki konsolosluğu yakınlarındaki eylemlerini sürdürüyor.

Ellerinde döviz ve pankartlarla Çin Konsolosluğu yakınında toplanan bir grup Uygur Türkü, uzun süredir haber alamadıkları aile ve yakınlarının akıbeti için eylem yaptı.

Yaklaşık bir aydır eylemlerine devam eden Uygur Türkleri, Çin'deki gözaltı kamplarında tutulmasından korktukları aile üyeleri hakkında bilgi talep ediyor.

Eyleme destek veren Doğu Türkistan alimlerinden Mahmud Muhammed, dört yıldır Türkiye'de yaşadığını ve bu süre içerisinde kardeşlerinden ve yakın akrabalarından herhangi bir haber alamadığını, bunların akıbetini öğrenmek için Çin Halk Cumhuriyeti konsolosluğuna ulaşmak istediklerini belirterek, "Ailelerimizin serbest kalmasını ve kampların kapatılmasını istiyoruz." dedi.

Muhammed, Çin'deki kampların kapatılması ve yakınlarının serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Üniversite öğrencisi Abduğanican Tavlan da tutuklanıp cezaevine konulan babasından haber alamadığını ifade ederek, Türkiye'nin ve dünyanın Doğu Türkistanlılara destek olmasını istediklerini dile getirdi.

Fazilet Hanzade ise 5 yıldır Türkiye'de öğrenci olarak bulunduğunu, 2017'den bu yana ailesi, arkadaşları ve akrabalarıyla bir iletişim kuramadığını anlatarak, eyleme katılan çoğu insanın da kendi durumunda olduğunu söyledi.