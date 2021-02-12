Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
|12 Şubat 2021 13:50
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Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 529. gününde devam ediyor.
Van'dan 7 yıl önce 19 yaşında dağa götürülen oğlu Nevzat için gelen anne Güli ve baba İbrahim Eregli de oturma eylemine dahil oldu.
Anne Eregli, oğlundan hiç haber alamadığını belirterek, "Oğlum gelene kadar burada bekleyeceğiz. HDP oğlumuzu kaçırdı. Oğlumu onlardan istiyorum. Oğlumu getirip bize teslim etsinler." dedi.
Eregli, "Oğlum bu zalimlerden kurtul. Gel, teslim ol, devletimize güven. Devletimize, polisimize Allah zeval vermesin inşallah." diye konuştu.
Baba İbrahim Eregli de oğluna kavuşana kadar oturma eylemine devam edeceğini söyledi.
Oğlunu çok özlediğini belirten Eregli, "Oğlumu HDP'den istiyorum. Çünkü onlar götürdü. Onlardan şikayetçiyim. Çocuklarımızı getirip, devlete teslim etsinler. Oğlum gel, devletimize teslim ol." ifadelerini kullandı.
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