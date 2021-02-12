Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Trabzon'da karı koca evlerinde silahla öldürülmüş bulundu
Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir çift, evlerinde silahla öldürüldü.
|12 Şubat 2021 13:56
|+Aa- Yazdır
Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir çift, evlerinde silahla öldürüldü.
Hurmalık Mahallesi'nde yaşayan K.İ. (35) ve eşi Z.İ'den (32) haber alamayan iş arkadaşları ve yakınları durumu emniyet güçlerine bildirdi.
Eve giren ekipler, çiftin silahla öldürülmüş cesetleriyle karşılaştı.
Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından çiftin cenazeleri, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu Başkanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı
13 Şubat 2021 23:01
|Yarım milyonluk aracı çalmışlardı: Geri getirdiler
13 Şubat 2021 21:31
|Kayseri'de çıkan kavgada 2 öğrenci bıçakla yaralandı
13 Şubat 2021 19:06
|14 yaşındaki Nesibe'den 13 gündür haber alınamıyor
13 Şubat 2021 18:10
|İdris öğretmen yatağında ölü bulundu
13 Şubat 2021 15:11
|Ümraniye'de mahallelinin iki çocuğu kurtarma seferberliği
13 Şubat 2021 14:44
|Baraja uçan kamyonette ölen 3 kişinin cenazeden döndükleri ortaya çıktı
13 Şubat 2021 14:28
|Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki yardım ve destekler 53 milyar liraya yaklaştı
13 Şubat 2021 13:36
|Samsun'da tramvayların yaya ve araçlara çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı
13 Şubat 2021 13:35
|Muğla'da yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında öldü
13 Şubat 2021 13:34