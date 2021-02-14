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Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerin tek umudu sizsiniz
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Sayın Cumhurbaşkanımız gençlerin tek umudu sizsiniz

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ GENÇLERİN TEK UMUDU SİZSİNİZ"

İnşaat Mühendisleri,Harita Mühendisleri,Ulaştırma ve Trafik Teknikerleri ile İnşaat Teknikerleri 3 yıldır Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde görev alabilmek için atama bekliyor. Karayollarının 2019-2023 Strateji bütçe planında da açıkça belirtiyor ki işlerinin zamanında ve aksama olmadan yapılması için acilen teknik personel ihtiyacının karşılanması gerektiği ifade edilmektedir ancak KGM senelerdir bu bölümlere duyulan ihtiyacı dilekçelerle bildirmesine rağmen Strateji ve Bütçe Başkanlığından talep edilen kadrolarda yapılan büyük kırpmalar sonucunda kurumlar hizmet verme noktasında sıkıntı yaşamıştır.Talep edilen kadroların kırpılması ve bu bölümlere ayrılan az sayıdaki kadrolar yüzünden 2018 puanıyla atanamayıp yüksek puanlarla bekleyen gençler 2020/2 merkezi alımında da aynı mağduriyeti yaşamıştır.

"KARAYOLLARI NE ZAMAN ALIM YAPACAK"

Karayolları Genel Müdürlüğünden beklenen alım ile binlerce işsiz genç üniversite mezunu için atama şansının doğacağı aşikardır.Üniversite mezunu işsiz gençlerin beklentisiyse sürekli talep edilen kadroların bu sefer herhangi bir kırpılma olmadan onaylanmasıdır. KGM'nin talep ettiği kadroların Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan onaylanıp geçtiği bilinmekle beraber şu anda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda bekleyen alımın kesintiye uğramadan bir an önce onaylanmasıyla binlerce gencin umutlu bekleyişi son bulacaktır. Bütün kurumlar 3 4 defa alıma çıkıp on binlerce alım yaparken KGM'nin bini geçmeyen alımının kırpılmadan onaylanmasını Sayın İBRAHİM ŞENEL' den beklemekteler.

MÜHENDİSLER VE TEKNİKERLER PLATFORMU

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