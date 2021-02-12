ALES/2 sınava giriş belgeleri yayımlandı
ÖSYM, ALES/2 sınava girecek öğrenciler için giriş belgelerine erişim açıldığını bildirdi.
|12 Şubat 2021 14:02
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21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Şubat 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-ALES/2 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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