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Bursa'da Boğaziçi gösterileri: 8 gözaltı
Bursa'da, Boğaziçi Üniversitesi olaylarını bahane ederek izinsiz gösteri yapmaya çalışan 8 şüpheli gözaltına alındı
|12 Şubat 2021 14:10
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Bursa'da, Boğaziçi Üniversitesi olaylarını bahane ederek izinsiz gösteri yapmaya çalışan 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kendilerini "Bursa Demokrasi Güçleri" olarak tanıtan bir grup, Setbaşı Caddesi'nde toplandı.
Çevrede güvenlik önlemi alan Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, basın açıklaması yapmak isteyen grubu dağılmaları yönünde uyardı.
Polis, uyarılara rağmen açıklama yapmak isteyen, aralarında eski HDP Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün'ün de bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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