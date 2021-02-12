Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kentte düzenlenen törenlerle kutlanıyor.

"İstiklalin 101. Yılı" etkinlikleri kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu'nun katılımıyla, tarihi Kahramanmaraş Kalesi'ndeki Türk bayrağına kırmızı şeritli İstiklal Madalyası takıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasının ardından katılımcılar, kent savunmasının simge isimlerinden Abdal Halil Ağa'nın torunlarının çaldığı davul eşliğinde Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, burada yaptığı konuşmada, istiklali var eden en temel şeyin irade, insanları özgür kılan şeyin iradesine sahip çıkmakla mümkün olduğunu, o gün verilen kavganın da iradeye sahip çıkmak için verildiğini söyledi.

Bayrağın, iradenin özgür ve bağımsız olduğunu temsil ettiğini, o yüzden çok kıymetli olduğunu vurgulayan Ünal, şöyle konuştu:

"O yüzden Rıdvan Hoca, özgür olmayan insanların cuma namazı kılamayacağını söylüyor. O yüzden 'kalesinde Fransız bayrağı dalgalanan bir yerde cuma namazı kılınmaz' derken, Rıdvan Hoca'nın söylediği aslında bağımsızlığı olmayan, özgürlüğü olmayan, iradesi olmayan insanların cuma namazı kılması söz konusu değildir. Çünkü cuma namazı bir özgürlük manifestosudur aslında ve tam da bunu cuma günü yapması ayrı bir anlam ve önem taşıyor.

Davullar çalındığında, kösler vurulduğunda ve biz o günkü ruhumuzu yeniden kuşandığımızda, o günkü duyguyu yeniden yaşadığımızda, bağımsızlığın, özgürlüğün, iradesine sahip çıkmanın kıymetini bir kez daha anladığımızda bu bir gelenek gibi çocuklarımıza, onların çocuklarına bir miras olarak devrediyor. O yüzden 12 Şubat ruhuyla 15 Temmuz ruhu kardeştir. Sütçü İmam'ın ortaya koyduğu o büyük cesaret, o büyük kahramanlıkla, onun evladı Ömer Halisdemir'in ortaya koyduğu o büyük cesaret, o büyük kahramanlık aynı şeyi muhafaza etmek içindir."

Ünal, Kahramanmaraş'ta yükselen bu istiklal ruhunun bütün coğrafyalara ilham verdiğinin altını çizerek, istiklalin daim, istikbalin aydınlık olması temennisinde bulundu.

Vali Ömer Faruk Coşkun da kentin göstermiş olduğu destansı mücadelenin Anadolu'ya cesaret verdiğini söyledi.

Bugün o onurlu mücadelenin ve kahramanlık destanının 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı gururu ve sevincini hep beraber yaşadıklarına işaret eden Coşkun, "Çanakkale ruhumuzun şahlanışı ve bağımsızlığımızın tezahürü olan 12 Şubat destanı, tarihimizin en müstesna şehirlerinin işgal altında olmasını hiçbir şekilde kabullenemeyen Maraşlıların, Sütçü İmam ve bayrak olayı ile tetiklenen direnişi, 12 Şubat 1920 tarihinde işgalci kuvvetlerin şehrimizden çekilmek zorunda kalmasıyla zaferle sonuçlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Coşkun, gösterilen üstün başarının TBMM tarafından önce kırmızı şeritli İstiklal Madalyası, sonrasında ise Kahraman unvanı ile taçlandırıldığını hatırlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de bu toprakların kurtulmayı ve kurtarmayı bilen insanlar barındırdığını, dün Ali Sezai Efendi, Aslan Bey, bugün ise Ömer Halisdemir'lerin olduğunu ve her zaman olmaya da devam edeceğini söyledi.

Program, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle hazırlanan "Kurtuluş Okumaları" konulu tiyatro ile sona erdi.