1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İnternete yeni sistem: Güvensiz ise 24 saat içinde erişime kapatılacak

Başta internet olmak üzere radyo ve televizyon gibi uzaktan erişim araçları üzerinden satılan ürünlerde ortaya çıkan mağduriyetlerin sona erdirilmesine yönelik Ticaret Bakanlığı bünyesinde Elektronik Ticaretin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Merkezi Destek Sistemi kuruluyor. Yeni sistem üzerinden güvensiz veya uygunsuz ürünler hızla tespit edilip, ürünlerin yayınlandığı internet sitelerine de erişim engeli getirilebilecek. Öte yandan düzenlemeye aykırı harekete edenlere çeşitli oranlarda değişmek üzere parasal yaptırım da uygulanabilecek.
 12 Şubat 2021 15:10
+Aa- Yazdır
İnternete yeni sistem: Güvensiz ise 24 saat içinde erişime kapatılacak

İnternetin gelişimi ile birlikte ortaya çıkan yeni elektronik piyasanın tüketicilere sunduğu imkanların yanında ürün güvenliği açısından tüketiciler için çeşitli risk unsurları da içermesi üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Son yıllarda artarak da devam eden şikayetler üzerine uzaktan erişim araçlarıyla yapılan alışverişlerde tüketicilerin korunması ve haksız rekabetin önüne geçilmesi için Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü bünyesindeElektronik Ticaretin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Merkezi Destek Sistemi kurulması öngörülüyor.

Sistem, uzaktan iletişim yoluyla piyasaya sunulan ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde yetkili kuruluşların çalışmalarına destek olacak.

UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLER TARANACAK

Bakanlık, yetkili kuruluşlardan gelen talepler üzerine veya re'sen sistem aracılığıyla uzaktan iletişim araçları yoluyla yapılan satışlara yönelik uygun olmayan ürünlerin taraması yapabilecekken, uygun olmayan ürünleri piyasaya arz eden iktisadi işletmecilerin tespitine yönelik araştırmalar da yapabilecek.

TRENDE GİRENLER TAKİBE ALINACAK

Yeni sistem ile mevcut ve yeni elektronik ticaret platformlarının, elektronik ticaretteki trendlerin, internet forumlarının ve tüketici şikayetlerine yer verilen sosyal medya uygulamalarının düzenli takibi ile gelecekte elektronik ticarette popüler ve riskli olabilecek konuların ve ürünlerin belirlenmesine yönelik araştırmalar da yürütülebilecek.

BİLGİ ALIŞVERİŞİ İLE HIZLI ÖNLEM ALINACAK

Başta yetkili kuruluşlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile aracı hizmet sağlayıcılar olmak üzere ilgili tüm taraflarla iletişimi kolaylaştırmak ve hızlandırmak için gerekli işbirliği mekanizmalarının kurulmasını sağlayacak sistem üzerinden yetkili kuruluşlar ve ilgili diğer kamu kuruluşları arasında hızlı bilgi alışverişinin önü açılacak, gerekli önlemlerin alınması sağlanacak.

GİZLİ SATIN ALMA YAPILACAK

Yetkili kuruluşlar, gerekli gördükleri takdirde her türlü test ve/veya muayeneyi yapmak ve/veya yaptırmak üzere uzaktan iletişim yoluyla piyasaya sunulan üründen gizli satın alma yoluyla numune de alabilecek. Alınan numuneye ilişkin bilgiler ve görseller, ürünün faturasına ve sorumlu iktisadi işletmeciye ilişkin ayrıntılar ile birlikte tutanağa eklenecek.

GÜVENSİZ ÜRÜNE ERİŞİM KISITLAMASI

Yetkili kuruluşlar yapılan tespitlerin ardından güvensiz ürünlere ilişkin içeriğin çevrimiçi ara yüzden kaldırılmasını veya çevrimiçi ara yüze erişim sağlandığında son kullanıcılara yönelik bir uyarının açıkça gösterilmesini istemeye de yetkili olacak. Bu talebin yerine getirilmemesi halinde ise bilgi toplumu hizmet sağlayıcılarından çevrimiçi ara yüze erişimi kısıtlamasını isteme yetkilerine sahip olacak.

24 SAAT SÜRE TANINACAK

Yetkili kuruluş içeriğe erişimin 24 saat içerisinde kısıtlanmaması halinde ise söz konusu siteye erişimin engellenmesine karar verip, bu kararı da uygulamak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na iletebilecek. Uygun olmayan bir ürünün televizyon veya radyo üzerinden satışının durdurulmasına yönelik talep ise medya hizmet sağlayıcı kuruluştan istenecek.

Kenan Biter

Yeni Asya
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
3. derece sit alanındaki kaçak yapı çalışması durduruldu
13 Şubat 2021 18:03		 Zonguldak'ta 15 Şubat'ta başlayacak yüz yüze eğitim ertelendi
13 Şubat 2021 17:03
Çiftçilerin şikayeti üzerine gübre bayilerinde denetim başladı
13 Şubat 2021 15:43		 Hastanelerdeki temizlik denetimi 'karekod' ile yürütülecek
13 Şubat 2021 15:15
Adıyaman'da 48 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
13 Şubat 2021 14:35		 Jandarma, Batı'dan Doğu'ya kati muhtemel atamalarını açıkladı
13 Şubat 2021 13:51
Emniyet, Mahir Ünal'a saldırı iddiasını yalanladı
13 Şubat 2021 13:31		 Kumar baskınında 'Misafirim' diyen şüpheliye: Ben de Tanrı misafiriyim
13 Şubat 2021 12:26
Milli Güreşçi Taha Akgül'e yeni görev
13 Şubat 2021 11:33		 İçişleri Bakanlığı'nın ülkelere yardım limiti 40 milyon lira olarak belirlendi
13 Şubat 2021 10:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:14 - Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?00:10 - Selçuklu mirası Alanya00:01 - 14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları23:56 - ABD Başkanı eski Donald Trump, oylama sonucu aklandı23:52 - Mahir Ünal: TÜİK verilerini muhalefet itibarsızlaştırıyor23:50 - Sosyal medya hesaplarınız taklit yöntemiyle kapanabilir
23:46 - Ambulans sürücüsü Feride: 2 kez darp edildim23:24 - İkinci el araç piyasasında düşüş sürüyor23:01 - 2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı22:58 - Dolmuşta unutulan 10 bin lirayı sahibine teslim etti22:54 - Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı22:42 - Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'da kar yağışı başladı
22:34 - Fatmanur Altun'un Clubhouse hesabı askıya alındı22:25 - Tiftik alımına bu yıl 'İngiliz modeli' geliyor22:19 - Karantinada çevrim içi müzik derslerine ilgi arttı22:17 - AK Parti'li Özkan'dan 'yeni anayasa' açıklaması22:10 - Çiçekçilerden yüzde 700 kar! 2.5 liraya alıp 20 liraya satıyorlar
21:57 - Yetersiz anne sütü alımı, alerjiyi tetikleyebiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Milli Uzay Programı ve 2023 yılında 'Ay'a gitme hedefi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Öğretmenin sonradan engelli olması memuriyet statüsünü etkiler mi?
Selçuklu mirası Alanya
14 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
herşeyini anlatan arkadaş 1
sarmal 5
düğün istemeyen kız 3
ısı ve sıcaklık farkı 1
tercih yapmak 2
malzemeden çalmak 3
Yanlış avlakta doğru av olmaz 2
korku kapanı 1
buz gülü 1
Klaus-Sihirli Plan 1
SON İLANLAR
Çankırı Çerkeş SYDV 4 Geçici 4 İşçi Alacak
Trabzon Arsin SYDV 1 İşçi Alacak
Tokat Reşadiye SYDV 20 İşçi Alacak
Tokat Erba SYDV Geçici 6 İşçi Alacak
Şanlıurfa Suruç SYDV 13 İşçi Alacak
Muğla Ula Belediyesi Geçici 2 İşçi Alacak
Mersin Mutiş Gıda Tarım ve Hayvancılık Geçici 25 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 44 İşçi Alacak
Mardin Artuklu SYDV Geçici 7 İşçi Alacak
Manisa Köprübaşı SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Pınar Eğitim Kurumları öğretmen alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam