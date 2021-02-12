Özel güvenlik görevlisi ve hemşire eşinin ölümüyle ilgili yeni gelişme
|12 Şubat 2021 18:17
|+Aa- Yazdır
Trabzon'un Çaykara ilçesinde evlerinde ölü bulunan özel güvenlik görevlisi Kamil İkinci'nin (35) hemşire eşi Zeynep İkinci'yi tabancayla vurup öldürdükten sonra, aynı silahla başına ateş ederek intihar ettiği tespit edildi.
Olay, ilçenin Hurmalık Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Çaykara'da, Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi olan Kamil İkinci ile aynı hastanede hemşire olan eşi Zeynep İkinci mesaiye gelmeyince iş arkadaşları merak edip telefonla aradı. Çift telefonları açmayınca ailelerine haber verildi.
İkinci çiftçinin yakınları geldikleri sitede çiftin oturdukları dairenin kapısının ziline bastı. Kapı açılmayınca polise haber verildi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen evde Kamil ve Zeynep İkinci, yerde kanlar içinde yatarken bulundu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, silahla vurulduğu saptanan İkinci çiftinin hayatlarını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından İkinci çiftinin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kamil İkinci'nin, tabancayla 10 aylık eşini öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
EŞİNİ VURUP, İNTİHAR ETMİŞ
Trabzon'un Çaykara ilçesinde evlerinde ölü bulunan özel güvenlik görevlisi Kamil İkinci'nin (35) hemşire eşi Zeynep İkinci'yi tabancayla vurup öldürdükten sonra, aynı silahla başına ateş ederek intihar ettiği tespit edildi. Olay yerinde ifadelerine başvurulan komşuların, çiftin aralarında tartışma sesleri duydukları ancak silah sesi duymadıkları öğrenildi. Çift, kapsamlı otopsilerinin ardından toprağa verilecek
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|2 milyon liralık dolandırıcılık yapan sahte polisler yakalandı
13 Şubat 2021 23:01
|Yarım milyonluk aracı çalmışlardı: Geri getirdiler
13 Şubat 2021 21:31
|Kayseri'de çıkan kavgada 2 öğrenci bıçakla yaralandı
13 Şubat 2021 19:06
|14 yaşındaki Nesibe'den 13 gündür haber alınamıyor
13 Şubat 2021 18:10
|İdris öğretmen yatağında ölü bulundu
13 Şubat 2021 15:11
|Ümraniye'de mahallelinin iki çocuğu kurtarma seferberliği
13 Şubat 2021 14:44
|Baraja uçan kamyonette ölen 3 kişinin cenazeden döndükleri ortaya çıktı
13 Şubat 2021 14:28
|Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındaki yardım ve destekler 53 milyar liraya yaklaştı
13 Şubat 2021 13:36
|Samsun'da tramvayların yaya ve araçlara çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı
13 Şubat 2021 13:35
|Muğla'da yalnız yaşayan kadın evinde çıkan yangında öldü
13 Şubat 2021 13:34