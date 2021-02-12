Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı

AYDIN

Aydın'ın Efeler ilçesindeki içinde bir mahallenin de bulunduğu bölgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Efeler Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Aşağıkayacık Mahallesi'nde son zamanlarda Kovid-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış yaşandığı belirtildi.

12 Şubat'tan itibaren Aşağıkayacık Mahallesi, Kavakalanı ile Zeytinönü mevkisi arasında kalan yerleşim bölgesine giriş çıkışların ikinci bir karara kadar yasaklanarak bölgenin karantinaya alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pandemi kurallarına uyulması şartı ile bölge içinde kalan ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların mağdur olmaması için süt toplama araçlarına karantina bölgesine giriş çıkış izni verilmesine, bölgede kalan vatandaşların tarım ve hayvancılık faaliyetlerine devam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

GİRESUN

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Karlıbel köyünde 13 evde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Görele Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Karlıbel köyünde ikamet eden bazı vatandaşların Covid-19 testleri pozitif çıkınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı. Bu kapsamda Karlıbel köyündeki 13 adreste karantina uygulanması başlatıldı.

14 gün süreyle karantinada kalacak olan vatandaşların kontrolleri sağlık personeli tarafından sağlanacak. Ailelerin ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak. Ayrıca köyün giriş ve çıkışları, ekipler tarafından kontrol altına alındı.

SİVAS

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Topulyurt köyü, salgının vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

ADIYAMAN

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 33 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 33 evde karantina uygulanmasına başlandı.