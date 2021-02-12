Devlet desteği eski hükümlüyü işinin patronu yaptı

- Isparta'da yaşayan eski hükümlü Ali Yaman, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) ve Türkiye İş Kurumundan (İŞKUR) aldığı destek sayesinde kurduğu tekstil atölyesiyle işinin patronu oldu.

Eskiden Antalya'da seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan 52 yaşındaki Yaman, 2016'da başkasına ait kredi kartını kullanınca 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumunda kaldığı sürede dikiş nakış eğitimi alan Yaman, cezaevinden tahliye olduktan sonra denetimli serbestlik sürecinde KOSGEB'in açtığı girişimcilik kursuna katıldı.

Isparta Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden uzmanların desteğiyle Ceza ve Tevfik Evleri Genel Müdürlüğü ile İŞKUR Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Engelli ve Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Projesi" ve KOSGEB Girişimcilik Projesine başvuran Yaman, toplamda 200 bin liralık makine ve hibe desteği aldı.

Isparta'daki Fatih Çarşısı'nda kendi tekstil atölyesini açan Yaman, yaklaşık 3 yıldır otellere, pansiyonlara, yurtlara ve hastanelere ürünlerini satıyor.

Bir dönem 15 kişiyi, şimdi ise 4 kişiyi yanında çalıştıran Yaman, devlet desteğiyle iş kurmanın ve üretim yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Devletimizin sayesinde bunları başardım"

Yaman, AA muhabirine, cezaevinde güzel eğitimler aldığını, Adalet Bakanlığının mahkumlarla meslek sahibi olmaları için ilgilendiğini söyledi.

Cezasının 1,5 yılını cezaevinde, bir yılını da denetimli serbestlikle tamamladığını aktaran Yaman, devletten aldığı hibe desteğini üretim yapmak ve istihdam sağlamak için kullandığını anlattı.

Yaman, çarşaf, pike, havlu, yorgan ve yastık kılıfı ürettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Devletin verdiği destekle çok güzel bir yere geldim. İnşallah bir yıl sonra da fabrika kurmayı düşünüyorum. Fabrika kurup daha çok üretmeyi, daha fazla kişiye iş vermeyi hedefliyorum. Adalet Bakanlığına çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde işimi kurdum. Cezaevinde bizlere çok güzel eğitimler verdiler. Çok sayıda kente ürün gönderiyorum. İnşallah bu yıl hedefim 10 milyon lira ciro yapmak. Bu işi kurduğumda cebimde bir kuruşum yoktu ama şimdi iş yeri açtım. Devletimizin sayesinde bunları başardım. Cezaevlerinde mesleğine göre eğitim veriyorlar, üniversiteden en güzel hocaları getiriyorlar. Yani imalattan başlayarak ürünün satışına kadar birçok şeyi öğretiyorlar."

- "Ne iş yapacağını söyle, devlet sonuna kadar arkanda"

Devletin verdiği desteğin kendisi için çok anlamlı olduğunu vurgulayan Yaman, "Cezaevinde her mahkumla tek tek alakadar oluyorlar ve onlara iş kuruyorlar. Yeter ki azmederek ne iş yapacağını söyle, devlet sonuna kadar arkanda oluyor. Cezan bitiyor, 'sen mahkumsun' demiyorlar, seni kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Hem devletimiz hem ben hem de çalışanlarım kazanıyor." ifadelerini kullandı.

İşçi Melike Çevik de 5-6 aydır Yaman'ın yanında çalıştığını dile getirerek, "Tekstil sektöründe birçok işletmeye ürün hazırlıyoruz. Devletimiz patronumuza yardım etti, biz de onun sayesinde çalışarak gelirimizi sağlıyoruz." dedi.