Camilerde 'üç aylar' konulu hutbe okundu
|12 Şubat 2021 14:55
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Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, "Üç aylar, dünya telaşıyla rüzgar gibi geçen ömrümüzü muhasebe etme imkanıdır. Tefekkür etme, özümüze dönme, kendimizle barışma, maneviyatımızı güçlendirme zamanıdır." denildi.
"Manevi Huzur İklimine Girerken" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.
Üç ayların manevi iklimine yeniden ulaşmanın heyecanının yaşandığı belirtilen hutbede, yarın ramazan ayının muştusu olan recep ayının ilk günü ve gelecek hafta perşembeyi cumaya bağlayan gecenin ise Regaip Kandili olduğu hatırlatıldı.
Ömrün her anının kıymetli olduğu ancak Cenabıhakk'ın, kullarına lütuf ve ihsanını bolca ikram ettiği özel vakitlerin bulunduğu anlatılan hutbede şunlar kaydedildi:
"Recep, şaban ve ramazan ayları, işte böyle birbiri ardına açılan bereket kapılarıdır. Bu müstesna zamanlar, maddi ve manevi kurtuluşumuza, ebedi huzur ve mutluluğumuza vesiledir. Üç aylar, dünya telaşıyla rüzgar gibi geçen ömrümüzü muhasebe etme imkanıdır. Tefekkür etme, özümüze dönme, kendimizle barışma, maneviyatımızı güçlendirme zamanıdır."
- "Yorulan ve paslanan gönül hanemizi tövbe ile arındıralım"
Üç aylara ulaşmanın şükrü ile Allah'ın affına ve mağfiretine sığınılması tavsiyesinde bulunulan hutbede, şu ifadelere yer verildi:
"Hata, noksan, isyan ve aşırılıklarımızdan dolayı nedamet duyalım. Rabbimizin engin rahmetini umarak, yorulan ve paslanan gönül hanemizi tövbe ile arındıralım. Bu mukaddes zamanlarda bütün varlığımızla Rabbimize yönelip onun rızasını kazanmak için gayret edelim. Şefkatle kalbimiz yumuşasın, cömertlikle ruhumuz ferahlasın. Her türlü günahtan ve faydasız işten uzak durmakla nefsimiz arınsın. Şiarımız, ihlas ve samimiyetle yaşamak, iyilik ve takvada yarışmak olsun."
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