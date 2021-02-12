Halı ve kilim seçiminde nelere dikkat etmeliyiz?

Halılar ve kilimler, her türlü mekanın iç dekorasyonunda kullanılan en önemli unsurlar arasında yer alır. Etkileyici tasarımları, yüksek kaliteleri ve geniş ölçüleriyle yaşam alanınıza çarpıcı bir atmosfer kazandıran halı ve kilim seçenekleri, konforlu yapıları sayesinde hayat standardınıza da katkıda bulunur. Geleneksel ve modern seçenekleriyle yaşam alanı dekorasyonunuza uyum sağlayan halı ve kilim modelleri, antibakteriyel ve antialerjik yapılarıyla sağlığınızı korumanızı da kolaylaştırır. Peki en iyi halı modelleri hangileridir, eviniz için halı ve kilim seçerken nelere dikkat etmeniz gerekir, biliyor musunuz? İşte dikkat etmeniz gereken tüm detaylar...

Halı ve Kilim Ölçüleri Nelerdir?

Halı ve kilim modelleri, farklı ölçüleri sayesinde her türlü alanda rahatlıkla kullanılabilir. Standart halı tasarımları, ağırlıklı olarak 60 cm genişliğinden başlar ve 200 cm genişliğine kadar ulaşabilir. Halı seçeneklerinin boyları da 60 cm'den 300 cm'e kadar değişebilir. Halılar, dileyen kullanıcılar için özel boyutlarda da tasarlanır ve bu sayede evinizdeki ve iş yerinizdeki en geniş alanlara bile rahatça uyum sağlayabilir. Kilim seçenekleri ise hem dikdörtgen hem de kare formda üretilir ve farklı ölçüleriyle hem dar hem de geniş alanlarda kullanılabilir. Halı ve kilimlerde tercih edilen standart ölçülerin bazıları şöyledir:

130 x 190 cm

140 x 190 cm

140 x 200 cm

150 x 200 cm

150 x 230 cm

160 x 230 cm

170 x 240 cm

180 x 280 cm

170 x 300 cm

200 x 300 cm

Halı ve Kilim Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Halı ve kilim modelleri, yaşam alanlarındaki en temel eşyalar arasında yer alır ve uzun süre boyunca kullanılır. Bu sebeple son derece büyük önem taşıyan halı ve kilimlerin seçiminde dikkatli olunması gerekir. Halı ve kilim seçiminde yapılabilecek hatalar, evinizin dekorasyonundan ısınma seviyesine, sağlığınızdan hijyeninize kadar pek çok noktayı etkileyebilir. Bu yüzden halı ve kilim seçerken ürünlerin tüm özelliklerine göz atmanızda büyük yarar bulunur. Halı ve kilim satın alırken mutlaka dikkat etmeniz gereken detaylar ise şöyledir:

Yaşam alanınız için halı ya da kilim seçerken ilk olarak beğendiğiniz ürünün yaşam alanınıza sığıp sığmadığına dikkat etmenizde yarar bulunur. Kullandığınız halı ve kilim modelinin yaşam alanınızdaki boşluklara tam olarak sığması gerekir. Halının boşluktan daha geniş olması, ürünün duvara yaslanmasına ve kıvrım oluşturmasına yol açabilir. Bu gibi durumlar da görsel açıdan dezavantaj yaratabilir. Çevresinde fazla boşluk kalan halı ve kilim seçenekleri de istediğiniz görsel etkiyi yaratmayabilir, uyumsuz bir görünüm oluşturabilir. Bu nedenle halı ya da kilim seçerken önce ürünü kullanacağınız boşluğu net bir şekilde ölçmenizde ve dört taraftan da birkaç santimetre boşluk bırakacak ölçüdeki ürünlere yönelmenizde yarar bulunur.

Halı ve kilim modellerinin renk seçenekleri de mutlaka dikkat etmeniz gereken noktalar arasında yer alır. Apex Halı başta olmak üzere pek çok halı markası, her tarza ve her zevke hitap eden birbirinden etkileyici tasarımlara imza atar. Bu seçenek zenginliği, kimi zaman kafa karıştırıcı durumlara yol açabilir. Yaşam alanınız için halı seçerken eşyalarınızla ve perdelerinizle uyumlu bir renk tercih etmeniz, dekorasyon açısından size büyük avantaj sağlar.

Halı ve kilim desenlerinin hem dekorasyonunuzu zenginleştirecek hem de görüntü karmaşası oluşturmayacak şekilde seçilmesi önerilir. Eğer yaşam alanınızda desenlerden ve motiflerden güç alan etkili bir dekorasyon tercih ediyorsanız kelebek, çiçek, renk geçişi gibi motifler sergileyen halıları tercih edebilirsiniz. Perdelerinizde, koltuklarınızda ve tablolarınızda çok fazla motif bulunması durumunda ise düz renkli halı modellerine yönelerek görüntü karmaşasını engelleyebilirsiniz.

Satın alacağınız halının hangi malzemelerden üretildiğini kontrol etmenizde de yarar bulunur. Halılarda kullanılan organik maddelerin oranı arttıkça, halıların konfor seviyesi ve kullanım ömrü uzar. Bu durum da tek bir halıdan daha uzun süre boyunca ve daha fazla verim alabilmenizi mümkün hale getirir. Sentetik malzeme oranı yüksek halılar, zamanla basıklaşır ve deformasyona uğrar. Bu yüzden halı alırken malzemesini mutlaka gözden geçirmenizde yarar bulunur.

Halı seçerken antibakteriyel ve antialerjik modellere ağırlık vermeniz de büyük önem taşır. Antibakteriyel halılar, özellikle çocuklu aileler için son derece faydalıdır. Çocuklarınızın hassas bünyelerinin bakteriler sebebiyle zarar görmesini engelleyen antibakteriyel halılar, beklenmedik rahatsızlıklarla karşılaşmanızı öner. Antialerjik halılar ise bünyesi alerjik reaksiyon göstermeye yatkın kişilerin sağlık problemi yaşamasının önüne geçerek sizi daima güvende tutar.

Halı seçerken dikkat edebileceğiniz kriterler arasında hav yüksekliği de bulunur. Hav yüksekliği, halının yerden ne kadar yüksek olduğunu belirten bir değerdir ve hav seviyesi yükseldikçe halının yumuşaklığı da artar. Eğer yumuşak bir halı satın almak istiyorsanız yüksek havlı modelleri, sert bir halı tercih ediyorsanız düşük havlı modelleri ya da kilim seçeneklerini tercih etmeniz gerekir.

Halı ve Kilim Fiyatları Nelerdir?

Halı ve kilimlerin fiyat seçenekleri, ürünlerin çeşitli özelliklerine göre belirlenir. Ürün boyutu, malzemesi ve kullanım ömrü gibi bilgiler halı ve kilimlerin hangi fiyatlarla satılacağı belirlenirken dikkat edilen kriterler arasında yer alır. Bu sebeple de yaşam alanınız için halı ve kilim modeli satın alırken ürünün size sunacağı konfora ve kullanım avantajlarına da dikkat etmenizde yarar bulunur. Yüksek kaliteli ve cazip fiyatlı halı modelleriyle tanışmak istiyorsanız Apex Halı ürünlerini inceleyebilir ve yaşam alanınızda kusursuz bir konfora kolayca ulaşabilirsiniz.