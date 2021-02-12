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Bolu'da 6 köy okulunda yüz yüze eğitime başlanıyor

Bolu'da, merkeze bağlı 6 köy okulunda Pazartesi günü itibariyle haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacağı açıklandı.
 12 Şubat 2021 15:03
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Bolu'da 6 köy okulunda yüz yüze eğitime başlanıyor

Bolu'da, merkeze bağlı 6 köy okulunda Pazartesi günü itibariyle haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacağı açıklandı.

Bolu'da, Vali Ahmet Ümit başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi, Pazartesi günü başlayacak olan 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde 6 köy okulunda yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi kararı aldı.

İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi'nin kararında, "15.02.2021 tarihi itibariyle köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resmi ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imamhatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında hıfzısıhha kurullarının il ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle işbirliği içinde alacağı kararlar doğrultusunda haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak. Söz konusu 6 okulda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin Covid-19 tedbirlerine riayet edilerek, gerekli tüm tedbirlerin okul idareleri tarafından alınması, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından takip edilmesi, idareler ve öğretmenlerce titizlikle uygulanması ve takibinin yapılması koşuluyla bakanlığın yazısında belirtilen sınıf kademelerinde haftanın beş günü yüz yüze eğitim şeklinde yapılabilmesine karar verilmiştir" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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