Tarsus eski Kaymakamına FETÖ üyeliğinden hapis cezası
|12 Şubat 2021 15:06
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Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Tarsus Kaymakamı Bekir Atmaca, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Bekir Atmaca ve avukatı hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın cep telefonunda FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock programının "kalıntı kayıtlarının" bulunduğunu, cihazda ayrıca Kakao Talk uygulamasının kurulum dosyalarının tespit edildiğini, örgütün finans kuruluşu Bank Asyada mevduat hesabının belirlendiğini ve FETÖ'nün sözde mülki idare yapılanması içerisinde yer aldığını belirtti. Savcı, Atmaca'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Bekir Atmaca, savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını söyledi.
Örgütsel bir konumu bulunmadığını savunan Atmaca, "Mütalaayı ve suçlamaları kabul etmiyorum Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." dedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
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