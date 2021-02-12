Sızma girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi.
|12 Şubat 2021 15:12
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Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine yönelik bir saldırı ve sızma girişiminin daha başarılı şekilde önlendiği belirtildi.
Açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 3 teröristin, bölgede her türlü tedbiri alan Türk komandolarınca etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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