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Google'dan yeni özellik... Test edilmeye başlandı

Google arama özelliklerinde yeni bir arayışa girdi. Kullanıcıların aradıklarını tam olarak bulmasını sağlamak için yeni bir özelliği test etmeye başlayan internet devi, mevcut algoritmasını destekleyecek bu yenilik için gün sayıyor.
 12 Şubat 2021 15:15
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Google'dan yeni özellik... Test edilmeye başlandı

Google'da bir bilgi aradığınızda karşınıza sayfalarca sonuç çıkıyor. Onların arasında aradığınızı bulmak kimi zaman çok yorumu olabiliyor.

Bunun farkında olan Google, bildiğimiz algoritmik arama sonuçlarına yeni bir boyut katmaya karar verdi.

Testleri yapılan çalışmaya göre arama sonuçlarına Android tabanlı web tarayıcılarında kartlar eklenecek. Bu kartlarda benzer sorgularda bulunan kişilerin tıkladıkları bağlantılara yer verilecek

Böylece kullanıcının, diğer kullanıcıların deneyimlerinden yararlanması sağlanacak.

Yeni özellik, uygulama içi tarayıcının alt çubuğundan yukarı kaydırarak görüntülencek. Kartlarda sizin yaptığınız aramayla ilgili Keşfet ve Arama'da tıkladıkları bağlantılar görüntülenecek.

Google böyle kullanıcıların aradıklarını bulmak için daha az zaman kaybetmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Şu anda test sürecinde olduğu için tester'lar tarafından kullanılabilecen bu özellik için 3 yıldır çalışılıyor.

Google tam verim sağladıktan sonra bu özelliği kullanıcılara sunmayı planlıyor. Bu nedenle şu gün çıkacak diyebilmek henüz mümkün değil.

Kaynak: Haber Global
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