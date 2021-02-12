Meteoroloji uyardı: İstanbul'da kar kalındığı 30 santimetreye çıkacak
|12 Şubat 2021 15:35
|+Aa- Yazdır
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının 20 derece kadar düştüğü İstanbul'da kar kalınlığının 30 santimetreye kadar çıkacağını belirterek meydana gelebilecek don riskine karşı üreticileri uyardı.
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren hava sıcaklıkları 20 derece birden düştü. 10 gündür etkili olan bahar havası bugün yerini soğuk havaya ve sabah saatlerinde kar yağışına bıraktı. Cumartesi günü gece saatlerinden itibaren ise kar yağışı etkisini arttıracak.
Haftalık Hava DurumuMeteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 11, 2021
(12 - 18 Şubat 2021)
Mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunsa kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına ve ⤵️ pic.twitter.com/jx6G9oV1uv
Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü de son dakika açıklaması ile vatandaşları uyardı. Yazılı olarak yapılan uyarıda, "Marmara Bölgesinde yarın (12.02.2021 Cumartesi) akşam saatlerinden sonra başlayacak olan kar yağışının zamanla kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 santimetre, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 santimetre) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 kilometre-saat) ile birlikte kar yağışının zaman zaman tipi şeklinde olması beklenmektedir. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" sözlerine yer verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı
13 Şubat 2021 22:54
|Edirne'de kar yağışı başladı
13 Şubat 2021 20:57
|Ayasofya Camii yeni çehresiyle hayran bıraktı
13 Şubat 2021 20:13
|Turizme kazandırılan köy, tur operatörlerinin yeni rotası oldu
13 Şubat 2021 19:40
|Safranbolu'nun 224 yıllık saati 'tıkır tıkır' işliyor
13 Şubat 2021 16:19
|20 bin kuşa ev sahipliği yapan Marmara Gölü yağışa hasret
13 Şubat 2021 16:03
|Karaman'daki köy okullarında yüz yüze eğitim olmayacak
13 Şubat 2021 12:09
|50 bin öğrenciyi tabletle buluşturan belediye örnek oldu
13 Şubat 2021 11:25
|Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 10 bin lira ceza uygulandı
13 Şubat 2021 01:52
|Araçların arasında ilerleyen lastik, görenleri şaşırttı
12 Şubat 2021 22:11