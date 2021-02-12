Aynı aileden 3 kişi, 1 ay içinde koronadan hayatını kaybetti
|12 Şubat 2021 15:42
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Giresun'un Görele ilçesinde esnaflık yapan baba ve iki oğlu 24 gün içinde Covid-19 nedeniyle hayatlarını kaybettiler.
Covid-19'a ilk olarak yakalanan 49 yaşındaki İhsan Mimir, 20 Ocak tarihinde hayatını kaybetti. Ondan 10 gün sonra ise aynı hastalığa yakalanan 74 yaşındaki baba Metin Mimir'den acı haber geldi. Son olarak yoğun bakımda tedavi gören 48 yaşındaki İlhan Mimir, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İlhan Mimir'in cenazesi, Görele ilçesinde kendisine ait fotoğrafçı dükkanının önünde helallik alınmasının ardından Görele Hasanağa Camisine getirildi. Mimir, saat 14.00'da kılınan cenaze namazının ardından Görele'ye bağlı Çavuşlu beldesindeki aile kabristanlığında babası Metin Mimir ve abisi İhsan Mimir'in yanına defnedildi.
İlhan Mimir'in cenazesine ailesinin yanı sıra Görele Belediye Başkanı tolga Erener, Çavuşlu Belde Belediye Başkanı Fatih Duzcu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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