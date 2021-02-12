Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinden yabancı uyruklu öğrencilere eğitim imkanı
|12 Şubat 2021 15:52
|+Aa- Yazdır
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, uluslararası Anadolu imam hatip liseleri bünyesinde, 4 kıtada 80'i aşkın ülkeden öğrencilerle eğitim imkanı sunmak için 27 dilde duyuru yaptı.
Başvurular, 15 Mart'a kadar "https://diyanetburslari.tdv.org" adresinden alınacak.
MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, proje ile halkı Müslüman olan ülkeler ve Müslümanların yaşadığı ülkelerde din görevlisi yetiştirilmesi, din eğitimi personelinin yetiştirilmesine katkı sağlanması, yükseköğrenim öncesinde din eğitimi almak isteyen öğrencilere destek verilmesi, eğitim ve kültür alanlarında iş birliğinin geliştirilmesinin amaçlandığını dile getirdi.
"Mezunlar Türkiye'nin kültür elçisi olacak"
Projeyi Müslüman ülke ve Müslüman toplumların din eğitimi, din hizmetleri ve ihtiyaç duyulan farklı meslek alanlarında nitelikli insan kaynağının yetişmesine destek olunması amacıyla tasarladıklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti: "Bu projeyi farklı kültür, dil, ırk ve renklerin bir arada uzlaşı içerisinde İslam kardeşliğini tattığı bir medeniyet projesi olarak değerlendiriyoruz. Türk ve yabancı öğrencilerin bir arada eğitim aldığı bu okullarımızdan mezun olanlar, birkaç yıl sonra kendi ülkelerine hizmet ederken aynı zamanda ülkemizin de birer kültür elçisi olacaklar."
Yılmaz, projeye yönelik hazırlanan Türkçe afişin de "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilen 2021'de, Türkçenin dünya dili kimliğiyle bir kez daha duyurulmasına vesile olacağını temenni ettiklerini söyledi.
27 dilde duyurular hazırlandı
Türkçe, Arnavutça, İngilizce, Fransızca, Bulgarca, Boşnakça, Endonezce, Azerbaycan Türkçesi, Rusça, Kırgızca, Moğolca, Portekizce, Türkmence, Ukraynaca, Malayca, İspanyolca, Kenya/Svahilice, Sırpça, Nepalce, Uygurca, Arapça, Hausaca/Bambaraca, Khmer/Kamboçyaca, Çiçevaca, Ruanda/Uganda, Tayca ve Tamilce olmak üzere 27 dilde ilan verildi.
Bu kapsamda TDV, öğrencilerin ulaşım, sosyal-kültürel faaliyetlerinin finansmanı, harçlar, kıyafet bursu ve sağlık harcamaları gibi kalemleri karşılarken, Milli Eğitim Bakanlığı ise öğrencilerin yeme-içme, barınma ve eğitim hizmetlerini yerine getiriyor.
Türkiye'den gönderilen sınav komisyonları marifetiyle öğrenciler, yüzde 80 akademik başarı ve yüzde 20 dini bilgi yönünden yazılı ve sözlü sınava tabi tutuluyor, başarılı olanlar okullara kabul ediliyor.
Öte yandan, projenin öğrenci seçimi ve tanıtım faaliyetleri Türkiye'nin yurt dışı misyonlarının iş birliğiyle yapılıyor.
Türk uyruklu öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav doğrultusunda kontenjan sayısınca ve puan üstünlüğüne göre yerleştiriliyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|MEB'den 1000 meslek lisesine 1000 kütüphane
13 Şubat 2021 10:32
|MEB, okul birincileri konusunda müdürleri uyardı
13 Şubat 2021 02:16
|MEB'den 16 maddelik yüz yüze eğitim genelgesi
12 Şubat 2021 20:33
|Bakan Selçuk'tan velilere... Derslerin başlama zilini siz çaldınız
12 Şubat 2021 16:11
|MEB'den öğretmenlere sürdürülebilir eğitim paketi imkanı
11 Şubat 2021 13:45
|MEB mesleki eğitimde patent ve marka tescili için atağa geçti
11 Şubat 2021 11:05
|Pansiyonlu okullarda görevlilere afet eğitimi verilecek
10 Şubat 2021 11:58
|Bakan Selçuk'tan Adıyamanlı öğrenciye ok yay takımı
09 Şubat 2021 16:55
|MEB'den uzaktan eğitim açıklaması
09 Şubat 2021 16:19
|Avrupa Eğitim Vakfı MEB'in uygulamasını örnek gösterdi
09 Şubat 2021 11:01