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Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinden yabancı uyruklu öğrencilere eğitim imkanı

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle uluslararası Anadolu imam hatip liselerine 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 4 kıtadaki 80'i aşkın ülkeden 325 yabancı uyruklu burslu öğrenci alınacak.
 12 Şubat 2021 15:52
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Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinden yabancı uyruklu öğrencilere eğitim imkanı

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, uluslararası Anadolu imam hatip liseleri bünyesinde, 4 kıtada 80'i aşkın ülkeden öğrencilerle eğitim imkanı sunmak için 27 dilde duyuru yaptı.

Başvurular, 15 Mart'a kadar "https://diyanetburslari.tdv.org" adresinden alınacak.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, proje ile halkı Müslüman olan ülkeler ve Müslümanların yaşadığı ülkelerde din görevlisi yetiştirilmesi, din eğitimi personelinin yetiştirilmesine katkı sağlanması, yükseköğrenim öncesinde din eğitimi almak isteyen öğrencilere destek verilmesi, eğitim ve kültür alanlarında iş birliğinin geliştirilmesinin amaçlandığını dile getirdi.

"Mezunlar Türkiye'nin kültür elçisi olacak"

Projeyi Müslüman ülke ve Müslüman toplumların din eğitimi, din hizmetleri ve ihtiyaç duyulan farklı meslek alanlarında nitelikli insan kaynağının yetişmesine destek olunması amacıyla tasarladıklarını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti: "Bu projeyi farklı kültür, dil, ırk ve renklerin bir arada uzlaşı içerisinde İslam kardeşliğini tattığı bir medeniyet projesi olarak değerlendiriyoruz. Türk ve yabancı öğrencilerin bir arada eğitim aldığı bu okullarımızdan mezun olanlar, birkaç yıl sonra kendi ülkelerine hizmet ederken aynı zamanda ülkemizin de birer kültür elçisi olacaklar."

Yılmaz, projeye yönelik hazırlanan Türkçe afişin de "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilen 2021'de, Türkçenin dünya dili kimliğiyle bir kez daha duyurulmasına vesile olacağını temenni ettiklerini söyledi.

27 dilde duyurular hazırlandı

Türkçe, Arnavutça, İngilizce, Fransızca, Bulgarca, Boşnakça, Endonezce, Azerbaycan Türkçesi, Rusça, Kırgızca, Moğolca, Portekizce, Türkmence, Ukraynaca, Malayca, İspanyolca, Kenya/Svahilice, Sırpça, Nepalce, Uygurca, Arapça, Hausaca/Bambaraca, Khmer/Kamboçyaca, Çiçevaca, Ruanda/Uganda, Tayca ve Tamilce olmak üzere 27 dilde ilan verildi.

Bu kapsamda TDV, öğrencilerin ulaşım, sosyal-kültürel faaliyetlerinin finansmanı, harçlar, kıyafet bursu ve sağlık harcamaları gibi kalemleri karşılarken, Milli Eğitim Bakanlığı ise öğrencilerin yeme-içme, barınma ve eğitim hizmetlerini yerine getiriyor.

Türkiye'den gönderilen sınav komisyonları marifetiyle öğrenciler, yüzde 80 akademik başarı ve yüzde 20 dini bilgi yönünden yazılı ve sözlü sınava tabi tutuluyor, başarılı olanlar okullara kabul ediliyor.

Öte yandan, projenin öğrenci seçimi ve tanıtım faaliyetleri Türkiye'nin yurt dışı misyonlarının iş birliğiyle yapılıyor.

Türk uyruklu öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav doğrultusunda kontenjan sayısınca ve puan üstünlüğüne göre yerleştiriliyor.

Memurlar.Net
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